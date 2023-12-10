В ЯНАО на сутки перекроют дорогу между городами

В ЯНАО из-за ремонта закроют автодорогу Салехард — Надым

11 декабря 2023 в 16:36 Размер текста - 17 +

С 18 по 19 декабря автодорогу Салехард — Надым полностью закроют (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ЯНАО с 18 по 19 декабря полностью закроют движение по автомобильной дороге между Салехардом и Надымом. Об этом сообщили в пресс-службе окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «С 8 утра 18 декабря до 8 утра 19 декабря движение по дороге Надым — Салехард полностью перекроют. Компания „Газпром трансгаз Югорск“ будет проводить работы на газопроводе», — сообщает пресс-служба дептранса ЯНАО в официальном telegram-канале. Предупреждающие знаки и автомобили перекрытия будут выставлены на выезде из Надыма и на перекрестке Салехард — Аксарка — Надым. Движение будет закрыто для всех видов автомобильного транспорта, водителей настоятельно просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов поездки. Ранее URA.RU рассказало, что летом и осенью на этом участке дороги перекрывали движение на двое суток. Причины также были связаны с ремонтом газопровода.

В ЯНАО с 18 по 19 декабря полностью закроют движение по автомобильной дороге между Салехардом и Надымом. Об этом сообщили в пресс-службе окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «С 8 утра 18 декабря до 8 утра 19 декабря движение по дороге Надым — Салехард полностью перекроют. Компания „Газпром трансгаз Югорск“ будет проводить работы на газопроводе», — сообщает пресс-служба дептранса ЯНАО в официальном telegram-канале. Предупреждающие знаки и автомобили перекрытия будут выставлены на выезде из Надыма и на перекрестке Салехард — Аксарка — Надым. Движение будет закрыто для всех видов автомобильного транспорта, водителей настоятельно просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов поездки. Ранее URA.RU рассказало, что летом и осенью на этом участке дороги перекрывали движение на двое суток. Причины также были связаны с ремонтом газопровода.