13 сентября 2023

В ЯНАО на двое суток из-за ремонта перекроют главную трассу

Дептранс ЯНАО: автодорога Надым — Салехард будет закрыта на двое суток
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган , знак стоп, ремонтные работы, проезд закрыт
Дорогу Надым — Салехард перекроют с 19 по 21 сентября Фото:

В ЯНАО на двое суток полностью закроют для движения дорогу Надым — Салехард из-за ремонтных работ на газопроводе. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства.

«С 6 утра 19 сентября до 6 утра 21 сентября движение по дороге Надым — Салехард полностью перекроют. Компания „Газпром трансгаз Югорск“ будет проводить работы на газопроводе», — сообщает пресс-служба окружного дептранса в официальном telegram-канале.

Предупреждающие знаки и автомобили перекрытия будут выставлены на перекрестке Салехард — Аксарка — Надым и на выезде из Надыма. Водителей просят заранее планировать поездки, в соответствие с полученной информацией.

Ранее URA.RU рассказало, что ремонтные работы на газопроводе планировали провести до конца лета. Первый этап проходил в июле, тогда трассу перекрывали на двое суток. Второй этап работ был перенесен, и пройдет в указанные даты.

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В ЯНАО на двое суток полностью закроют для движения дорогу Надым — Салехард из-за ремонтных работ на газопроводе. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «С 6 утра 19 сентября до 6 утра 21 сентября движение по дороге Надым — Салехард полностью перекроют. Компания „Газпром трансгаз Югорск“ будет проводить работы на газопроводе», — сообщает пресс-служба окружного дептранса в официальном telegram-канале. Предупреждающие знаки и автомобили перекрытия будут выставлены на перекрестке Салехард — Аксарка — Надым и на выезде из Надыма. Водителей просят заранее планировать поездки, в соответствие с полученной информацией. Ранее URA.RU рассказало, что ремонтные работы на газопроводе планировали провести до конца лета. Первый этап проходил в июле, тогда трассу перекрывали на двое суток. Второй этап работ был перенесен, и пройдет в указанные даты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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