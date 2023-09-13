В ЯНАО на двое суток из-за ремонта перекроют главную трассу

Дептранс ЯНАО: автодорога Надым — Салехард будет закрыта на двое суток

14 сентября 2023 в 15:17 Размер текста - 17 +

Дорогу Надым — Салехард перекроют с 19 по 21 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ЯНАО на двое суток полностью закроют для движения дорогу Надым — Салехард из-за ремонтных работ на газопроводе. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «С 6 утра 19 сентября до 6 утра 21 сентября движение по дороге Надым — Салехард полностью перекроют. Компания „Газпром трансгаз Югорск“ будет проводить работы на газопроводе», — сообщает пресс-служба окружного дептранса в официальном telegram-канале. Предупреждающие знаки и автомобили перекрытия будут выставлены на перекрестке Салехард — Аксарка — Надым и на выезде из Надыма. Водителей просят заранее планировать поездки, в соответствие с полученной информацией. Ранее URA.RU рассказало, что ремонтные работы на газопроводе планировали провести до конца лета. Первый этап проходил в июле, тогда трассу перекрывали на двое суток. Второй этап работ был перенесен, и пройдет в указанные даты.

В ЯНАО на двое суток полностью закроют для движения дорогу Надым — Салехард из-за ремонтных работ на газопроводе. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «С 6 утра 19 сентября до 6 утра 21 сентября движение по дороге Надым — Салехард полностью перекроют. Компания „Газпром трансгаз Югорск“ будет проводить работы на газопроводе», — сообщает пресс-служба окружного дептранса в официальном telegram-канале. Предупреждающие знаки и автомобили перекрытия будут выставлены на перекрестке Салехард — Аксарка — Надым и на выезде из Надыма. Водителей просят заранее планировать поездки, в соответствие с полученной информацией. Ранее URA.RU рассказало, что ремонтные работы на газопроводе планировали провести до конца лета. Первый этап проходил в июле, тогда трассу перекрывали на двое суток. Второй этап работ был перенесен, и пройдет в указанные даты.