В ЯНАО на двое суток из-за ремонта перекроют главную трассу

В ЯНАО на двое суток полностью закроют для движения дорогу Надым — Салехард из-за ремонтных работ на газопроводе. Об этом сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства.
«С 6 утра 19 сентября до 6 утра 21 сентября движение по дороге Надым — Салехард полностью перекроют. Компания „Газпром трансгаз Югорск“ будет проводить работы на газопроводе», — сообщает пресс-служба окружного дептранса в официальном telegram-канале.
Предупреждающие знаки и автомобили перекрытия будут выставлены на перекрестке Салехард — Аксарка — Надым и на выезде из Надыма. Водителей просят заранее планировать поездки, в соответствие с полученной информацией.
Ранее URA.RU рассказало, что ремонтные работы на газопроводе планировали провести до конца лета. Первый этап проходил в июле, тогда трассу перекрывали на двое суток. Второй этап работ был перенесен, и пройдет в указанные даты.
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