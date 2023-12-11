Обманутые дольщики из Перми обратились к Путину накануне прямой линии. Видео

11 декабря 2023 в 16:29 Размер текста - 17 +

Дом по ул. Декабристов, 97 должны были построить в 2006 году Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Дольщики многоэтажного дома по ул. Декабристов, 97 в Перми накануне прямой линии президента РФ, которая пройдет 14 декабря, записали видеообращение к Владимиру Путину. Пермяки требуют выплатить им деньги, которые они вложили в строительство квартир. Видеозапись обращения дольщики прислали в редакцию URA.RU. «Владимир Владимирович, мы дольщики дома по ул. Декабристов, 97. За нашей спиной находится долгострой, который должны были сдать через две недели. Вы видите готовность этого дома. Мы 15 лет ходим по кругу по разным инстанциям, добиваясь того, чтобы эта стройка завершилась. Вами был принят закон, который гарантирует, что в течение трех лет обманутые дольщики въезжают в свои квартиры либо в результате достройки, либо в результате выплат. Достройка, как вы видите, сорвана. Проси вас принять меры по отношению к фонду развития территорий и защитить наши права. Мы требуем выплаты», — говорят пермяки на видеозаписи. Они также сказали, что уже долгие годы некоторые вынуждены жить в дачных домах, другие арендуют жилье и платят ипотеку, которую брали под покупку квартиры в этом доме. Ранее дольщики обращались к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину. Он в прямом эфире отметил, что держит на контроле вопрос обманутых дольщиков. Махонин сообщил, что планирует лично приехать и пообщаться с пермяками до конца года. В комментариях под постом губернатора о прямом эфире дольщикам ответили и сотрудники министерства строительства Пермского края. Они сообщили, что документы в федеральном Фонде развития территорий отказали в выплатах денег пермякам. Сейчас решается вопрос о замене подрядчика, который ведет строительство дома. сроки завершения стройки будут определены, когда найдется новый подрядчик. Прямая линия Владимира Путина состоится 14 декабря. В беседе с URA.RU дольщики из Перми сообщили, что уже направили президенту это видеообращение. Также они отметили, что массово отправляют Путину вопросы по поводу этой стройки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Дольщики многоэтажного дома по ул. Декабристов, 97 в Перми накануне прямой линии президента РФ, которая пройдет 14 декабря, записали видеообращение к Владимиру Путину. Пермяки требуют выплатить им деньги, которые они вложили в строительство квартир. Видеозапись обращения дольщики прислали в редакцию URA.RU. «Владимир Владимирович, мы дольщики дома по ул. Декабристов, 97. За нашей спиной находится долгострой, который должны были сдать через две недели. Вы видите готовность этого дома. Мы 15 лет ходим по кругу по разным инстанциям, добиваясь того, чтобы эта стройка завершилась. Вами был принят закон, который гарантирует, что в течение трех лет обманутые дольщики въезжают в свои квартиры либо в результате достройки, либо в результате выплат. Достройка, как вы видите, сорвана. Проси вас принять меры по отношению к фонду развития территорий и защитить наши права. Мы требуем выплаты», — говорят пермяки на видеозаписи. Они также сказали, что уже долгие годы некоторые вынуждены жить в дачных домах, другие арендуют жилье и платят ипотеку, которую брали под покупку квартиры в этом доме. Ранее дольщики обращались к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину. Он в прямом эфире отметил, что держит на контроле вопрос обманутых дольщиков. Махонин сообщил, что планирует лично приехать и пообщаться с пермяками до конца года. В комментариях под постом губернатора о прямом эфире дольщикам ответили и сотрудники министерства строительства Пермского края. Они сообщили, что документы в федеральном Фонде развития территорий отказали в выплатах денег пермякам. Сейчас решается вопрос о замене подрядчика, который ведет строительство дома. сроки завершения стройки будут определены, когда найдется новый подрядчик. Прямая линия Владимира Путина состоится 14 декабря. В беседе с URA.RU дольщики из Перми сообщили, что уже направили президенту это видеообращение. Также они отметили, что массово отправляют Путину вопросы по поводу этой стройки.