Объявленный в розыск основатель «Тануки» погасил многомиллионный ущерб

Основатель ресторанного бренда «Тануки» Александр Орлов погасил многомиллионный ущерб в размере 20 миллионов рублей. Об этом рассказал его адвокат.
«Ущерб по делу Орлова составляет 20 млн рублей, он погашен», — передает слова адвоката ТАСС. Основатель «Тануки» был объявлен в розыск по обвинению в причинении особо крупного имущественного ущерба. Ресторатор покинул Россию и продал свои активы.
Арендодательская компания «Промтехноком» обвинила Александра Орлова, в непогашении арендной платы и строительстве бассейна без согласования. Эти действия причинили компании материальный ущерб в размере 110 миллионов рублей, передает «Ридус».
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