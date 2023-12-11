Экономика Бизнес Объявленный в розыск основатель «Тануки» погасил многомиллионный ущерб 11 декабря 2023 в 16:44 Размер текста - 17 + Ущерб полностью выплачен, заявил адвокат Александра Орлова (на фото) Фото: Андрей Титов/Бизнес Online/ТАСС Основатель ресторанного бренда «Тануки» Александр Орлов погасил многомиллионный ущерб в размере 20 миллионов рублей. Об этом рассказал его адвокат. «Ущерб по делу Орлова составляет 20 млн рублей, он погашен», — передает слова адвоката ТАСС. Основатель «Тануки» был объявлен в розыск по обвинению в причинении особо крупного имущественного ущерба. Ресторатор покинул Россию и продал свои активы. Арендодательская компания «Промтехноком» обвинила Александра Орлова, в непогашении арендной платы и строительстве бассейна без согласования. Эти действия причинили компании материальный ущерб в размере 110 миллионов рублей, передает «Ридус». Основатель ресторанного бренда «Тануки» Александр Орлов погасил многомиллионный ущерб в размере 20 миллионов рублей. Об этом рассказал его адвокат. «Ущерб по делу Орлова составляет 20 млн рублей, он погашен», — передает слова адвоката ТАСС. Основатель «Тануки» был объявлен в розыск по обвинению в причинении особо крупного имущественного ущерба. Ресторатор покинул Россию и продал свои активы. Арендодательская компания «Промтехноком» обвинила Александра Орлова, в непогашении арендной платы и строительстве бассейна без согласования. Эти действия причинили компании материальный ущерб в размере 110 миллионов рублей, передает «Ридус». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям