Объявленный в розыск основатель «Тануки» погасил многомиллионный ущерб

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Ущерб полностью выплачен, заявил адвокат Александра Орлова (на фото) Фото:

Основатель ресторанного бренда «Тануки» Александр Орлов погасил многомиллионный ущерб в размере 20 миллионов рублей. Об этом рассказал его адвокат.

«Ущерб по делу Орлова составляет 20 млн рублей, он погашен», — передает слова адвоката ТАСС. Основатель «Тануки» был объявлен в розыск по обвинению в причинении особо крупного имущественного ущерба. Ресторатор покинул Россию и продал свои активы.

Арендодательская компания «Промтехноком» обвинила Александра Орлова, в непогашении арендной платы и строительстве бассейна без согласования. Эти действия причинили компании материальный ущерб в размере 110 миллионов рублей, передает «Ридус».

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Основатель ресторанного бренда «Тануки» Александр Орлов погасил многомиллионный ущерб в размере 20 миллионов рублей. Об этом рассказал его адвокат. «Ущерб по делу Орлова составляет 20 млн рублей, он погашен», — передает слова адвоката ТАСС. Основатель «Тануки» был объявлен в розыск по обвинению в причинении особо крупного имущественного ущерба. Ресторатор покинул Россию и продал свои активы. Арендодательская компания «Промтехноком» обвинила Александра Орлова, в непогашении арендной платы и строительстве бассейна без согласования. Эти действия причинили компании материальный ущерб в размере 110 миллионов рублей, передает «Ридус».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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