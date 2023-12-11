В Перми определили цену аудиенции у Деда Мороза

Власти Перми открыли продажу билетов в резиденцию Деда Мороза

11 декабря 2023 в 16:51 Размер текста - 17 +

Встреча с Дедом Морозом обойдется в 500 рублей Фото: Алексей Андронов © URA.RU В Перми начали продавать билеты в официальную городскую резиденцию Деда Мороза. Принимать гостей он с помощниками будет с 3 января. Билеты стоят по 500 рублей, указано в онлайн-сервисе «Кассы.ру». «С 3 по 7 января индивидуальные посещения дачи Деда Мороза! Вас ждет: встреча с Дедом Морозом и его помощниками — Пермским Мишкой и Матрешкой; экспресс-фотосессия с северным оленем», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало, что первыми посетителями новой пермской резиденции Деда Мороза станут ребята, которые победили в конкурсе на лучшую новогоднюю открытку. Деду Морозу в этом году власти Перми отдали здание, известное как «Дача Синакевича». Этот образец деревянного зодчества XIX века, который отреставрировали минувшим летом.

В Перми начали продавать билеты в официальную городскую резиденцию Деда Мороза. Принимать гостей он с помощниками будет с 3 января. Билеты стоят по 500 рублей, указано в онлайн-сервисе «Кассы.ру». «С 3 по 7 января индивидуальные посещения дачи Деда Мороза! Вас ждет: встреча с Дедом Морозом и его помощниками — Пермским Мишкой и Матрешкой; экспресс-фотосессия с северным оленем», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало, что первыми посетителями новой пермской резиденции Деда Мороза станут ребята, которые победили в конкурсе на лучшую новогоднюю открытку. Деду Морозу в этом году власти Перми отдали здание, известное как «Дача Синакевича». Этот образец деревянного зодчества XIX века, который отреставрировали минувшим летом.