В Перми определили цену аудиенции у Деда Мороза

Власти Перми открыли продажу билетов в резиденцию Деда Мороза
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XII Всероссийский съезд Дедов морозов и Снегурочек. Ханты-Мансийск, дед мороз
Встреча с Дедом Морозом обойдется в 500 рублей Фото:

В Перми начали продавать билеты в официальную городскую резиденцию Деда Мороза. Принимать гостей он с помощниками будет с 3 января. Билеты стоят по 500 рублей, указано в онлайн-сервисе «Кассы.ру».

«С 3 по 7 января индивидуальные посещения дачи Деда Мороза! Вас ждет: встреча с Дедом Морозом и его помощниками — Пермским Мишкой и Матрешкой; экспресс-фотосессия с северным оленем», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU рассказывало, что первыми посетителями новой пермской резиденции Деда Мороза станут ребята, которые победили в конкурсе на лучшую новогоднюю открытку. Деду Морозу в этом году власти Перми отдали здание, известное как «Дача Синакевича». Этот образец деревянного зодчества XIX века, который отреставрировали минувшим летом.

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В Перми начали продавать билеты в официальную городскую резиденцию Деда Мороза. Принимать гостей он с помощниками будет с 3 января. Билеты стоят по 500 рублей, указано в онлайн-сервисе «Кассы.ру». «С 3 по 7 января индивидуальные посещения дачи Деда Мороза! Вас ждет: встреча с Дедом Морозом и его помощниками — Пермским Мишкой и Матрешкой; экспресс-фотосессия с северным оленем», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало, что первыми посетителями новой пермской резиденции Деда Мороза станут ребята, которые победили в конкурсе на лучшую новогоднюю открытку. Деду Морозу в этом году власти Перми отдали здание, известное как «Дача Синакевича». Этот образец деревянного зодчества XIX века, который отреставрировали минувшим летом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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