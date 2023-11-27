27 ноября 2023

Второго участника перестрелки в «Гринвиче» заключили под стражу

© Служба новостей «URA.RU»
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Торгово-развлекательный центр «Гринвич». Екатеринбург, гринвич, трц гринвич, центральный вход
Мужчины поругались в торговом центре из-за места в коридоре Фото:

Второго участника перестрелки в екатеринбургском торговом центре «Гринвич» Рази Халилова отправили в СИЗО на два месяца. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском районном суде Екатеринбурга.

До этого суд заключил под стражу Гусейна Аллахвердиева. «Срок нахождения в СИЗО у мужчин одинаковый — до 24 января», — объяснили в райсуде.

Потасовка в «Гринвиче» произошла вечером 26 ноября. Тогда в здании было много людей. По предварительной версии, мужчины не поделили место в коридоре и стала ругаться. Силовики завели на них уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

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Второго участника перестрелки в екатеринбургском торговом центре «Гринвич» Рази Халилова отправили в СИЗО на два месяца. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском районном суде Екатеринбурга. До этого суд заключил под стражу Гусейна Аллахвердиева. «Срок нахождения в СИЗО у мужчин одинаковый — до 24 января», — объяснили в райсуде. Потасовка в «Гринвиче» произошла вечером 26 ноября. Тогда в здании было много людей. По предварительной версии, мужчины не поделили место в коридоре и стала ругаться. Силовики завели на них уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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