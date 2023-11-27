Второго участника перестрелки в «Гринвиче» заключили под стражу

Мужчины поругались в торговом центре из-за места в коридоре
Второго участника перестрелки в екатеринбургском торговом центре «Гринвич» Рази Халилова отправили в СИЗО на два месяца. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском районном суде Екатеринбурга.
До этого суд заключил под стражу Гусейна Аллахвердиева. «Срок нахождения в СИЗО у мужчин одинаковый — до 24 января», — объяснили в райсуде.
Потасовка в «Гринвиче» произошла вечером 26 ноября. Тогда в здании было много людей. По предварительной версии, мужчины не поделили место в коридоре и стала ругаться. Силовики завели на них уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».
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