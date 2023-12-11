Отец устроившего бойню в казанской гимназии заявил о пропаже сына в колонии

Ильназ Галявиев, который осуществил стрельбу в казанской гимназии №175 в мае 2021 года, два месяца не выходит на связь. Об этом рассказал его отец.
«Почти два месяца сын не выходит на связь», — передает слова отца Галявиева
Днем 11 мая 2021 года в гимназии №175 в Казани произошла стрельба. 19-летний выпускник школы Ильназ Галявиев ворвался в здание и убил одного учителя и восемь детей. В результате также произошли несколько взрывов. Галявиев отбывает наказание в колонии «Черный дельфин». Эта колония расположена в Соль-Илецке в Оренбургской области и предназначена для осужденных на пожизненное заключение.
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