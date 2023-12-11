Чиновник из ХМАО лишится высокой должности в тюменской сфере культуры

Владимир Фризен будет уволен с должности директора Тюменской филармонии
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутатские слушания по отчету Главы города. Сургут, фризен владимир
Владимир Фризен возглавил Тюменскую филармонию в августе 2023 года Фото:

Владимир Фризен будет уволен с должности директора Тюменской филармонии по собственному желанию. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к Тюменскому концертно-театральному объединению (ТКТО). До переезда в Тюмень Фризен занимал пост заместителя директора департамента культуры правительства ХМАО.

«Фризен будет занимать пост директора Тюменской филармонии до конца 2023 года. В ближайшее время он планирует написать заявление об увольнении по собственному желанию. С 1 января 2024 года Фризен больше не будет являться сотрудником ТКТО», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В разговоре с агентством Фризен отказался комментировать информацию о своем увольнении. «Без комментариев», — сообщил он URA.RU.

В пресс-службу ТКТО направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Владимир Фризен возглавил Тюменскую филармонию в августе 2023 года. До этого он занимал пост заместителя директора департамента культуры правительства ХМАО. По словам источников агентства, чиновник был уволен оттуда в результате кадровой чистки.

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Владимир Фризен будет уволен с должности директора Тюменской филармонии по собственному желанию. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к Тюменскому концертно-театральному объединению (ТКТО). До переезда в Тюмень Фризен занимал пост заместителя директора департамента культуры правительства ХМАО. «Фризен будет занимать пост директора Тюменской филармонии до конца 2023 года. В ближайшее время он планирует написать заявление об увольнении по собственному желанию. С 1 января 2024 года Фризен больше не будет являться сотрудником ТКТО», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В разговоре с агентством Фризен отказался комментировать информацию о своем увольнении. «Без комментариев», — сообщил он URA.RU. В пресс-службу ТКТО направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Владимир Фризен возглавил Тюменскую филармонию в августе 2023 года. До этого он занимал пост заместителя директора департамента культуры правительства ХМАО. По словам источников агентства, чиновник был уволен оттуда в результате кадровой чистки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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