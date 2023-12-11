Чиновник из ХМАО лишится высокой должности в тюменской сфере культуры

Владимир Фризен будет уволен с должности директора Тюменской филармонии

11 декабря 2023 в 18:39 Размер текста - 17 +

Владимир Фризен возглавил Тюменскую филармонию в августе 2023 года Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Владимир Фризен будет уволен с должности директора Тюменской филармонии по собственному желанию. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к Тюменскому концертно-театральному объединению (ТКТО). До переезда в Тюмень Фризен занимал пост заместителя директора департамента культуры правительства ХМАО. «Фризен будет занимать пост директора Тюменской филармонии до конца 2023 года. В ближайшее время он планирует написать заявление об увольнении по собственному желанию. С 1 января 2024 года Фризен больше не будет являться сотрудником ТКТО», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В разговоре с агентством Фризен отказался комментировать информацию о своем увольнении. «Без комментариев», — сообщил он URA.RU. В пресс-службу ТКТО направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Владимир Фризен возглавил Тюменскую филармонию в августе 2023 года. До этого он занимал пост заместителя директора департамента культуры правительства ХМАО. По словам источников агентства, чиновник был уволен оттуда в результате кадровой чистки.

Владимир Фризен будет уволен с должности директора Тюменской филармонии по собственному желанию. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к Тюменскому концертно-театральному объединению (ТКТО). До переезда в Тюмень Фризен занимал пост заместителя директора департамента культуры правительства ХМАО. «Фризен будет занимать пост директора Тюменской филармонии до конца 2023 года. В ближайшее время он планирует написать заявление об увольнении по собственному желанию. С 1 января 2024 года Фризен больше не будет являться сотрудником ТКТО», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В разговоре с агентством Фризен отказался комментировать информацию о своем увольнении. «Без комментариев», — сообщил он URA.RU. В пресс-службу ТКТО направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Владимир Фризен возглавил Тюменскую филармонию в августе 2023 года. До этого он занимал пост заместителя директора департамента культуры правительства ХМАО. По словам источников агентства, чиновник был уволен оттуда в результате кадровой чистки.