Чиновник из ХМАО получил высокую должность в тюменской сфере культуры

Новым директором Тюменской филармонии назначили Владимира Фризена
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Торжественный митинг и автопробег в честь празднования дня Флага России. Сургут, фризен владимир
Фризен ранее работал в департаменте культуры ХМАО Фото:

Новым директором Тюменской филармонии назначен Владимир Фризен. В мае чиновник ушел из департамента культуры ХМАО с поста первого замдиректора. Об этом написал Артур Латыпов, бывший директор депкультуры округа.

«Для Владимира Петровича это новый этап в карьере. Вдвойне приятно, что такой талантливый и до мозга костей профессионал остался в отрасли и будет дальше развивать высокое искусство, воспитывая в людях истинные и традиционные ценности. Для Владимира Петровича в работе всегда важнее содержание и наполнение», — написал Латыпов у себя на странице в соцсети «ВКонтакте».

В пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО), в структуре которого находится филармония, подтвердили информацию. Фризен по итогам собеседования с 21 августа назначен на должность директора учреждения.

Ранее URA.RU сообщало что в июле из Тюменской филармонии ушел Александр Березин, который был ее директором с 2020 года. Источники агентства в августе подтвердили, что на его место придет Фризен. Сам чиновник из ХМАО в мае попал под зачистку, проводимую вице-губернатором округа Еленой Шумаковой, в результате чего остался без работы.

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Новым директором Тюменской филармонии назначен Владимир Фризен. В мае чиновник ушел из департамента культуры ХМАО с поста первого замдиректора. Об этом написал Артур Латыпов, бывший директор депкультуры округа. «Для Владимира Петровича это новый этап в карьере. Вдвойне приятно, что такой талантливый и до мозга костей профессионал остался в отрасли и будет дальше развивать высокое искусство, воспитывая в людях истинные и традиционные ценности. Для Владимира Петровича в работе всегда важнее содержание и наполнение», — написал Латыпов у себя на странице в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО), в структуре которого находится филармония, подтвердили информацию. Фризен по итогам собеседования с 21 августа назначен на должность директора учреждения. Ранее URA.RU сообщало что в июле из Тюменской филармонии ушел Александр Березин, который был ее директором с 2020 года. Источники агентства в августе подтвердили, что на его место придет Фризен. Сам чиновник из ХМАО в мае попал под зачистку, проводимую вице-губернатором округа Еленой Шумаковой, в результате чего остался без работы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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