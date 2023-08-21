Чиновник из ХМАО получил высокую должность в тюменской сфере культуры

Новым директором Тюменской филармонии назначили Владимира Фризена

21 августа 2023 в 11:57 Размер текста - 17 +

Фризен ранее работал в департаменте культуры ХМАО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Новым директором Тюменской филармонии назначен Владимир Фризен. В мае чиновник ушел из департамента культуры ХМАО с поста первого замдиректора. Об этом написал Артур Латыпов, бывший директор депкультуры округа. «Для Владимира Петровича это новый этап в карьере. Вдвойне приятно, что такой талантливый и до мозга костей профессионал остался в отрасли и будет дальше развивать высокое искусство, воспитывая в людях истинные и традиционные ценности. Для Владимира Петровича в работе всегда важнее содержание и наполнение», — написал Латыпов у себя на странице в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО), в структуре которого находится филармония, подтвердили информацию. Фризен по итогам собеседования с 21 августа назначен на должность директора учреждения. Ранее URA.RU сообщало что в июле из Тюменской филармонии ушел Александр Березин, который был ее директором с 2020 года. Источники агентства в августе подтвердили, что на его место придет Фризен. Сам чиновник из ХМАО в мае попал под зачистку, проводимую вице-губернатором округа Еленой Шумаковой, в результате чего остался без работы.

Новым директором Тюменской филармонии назначен Владимир Фризен. В мае чиновник ушел из департамента культуры ХМАО с поста первого замдиректора. Об этом написал Артур Латыпов, бывший директор депкультуры округа. «Для Владимира Петровича это новый этап в карьере. Вдвойне приятно, что такой талантливый и до мозга костей профессионал остался в отрасли и будет дальше развивать высокое искусство, воспитывая в людях истинные и традиционные ценности. Для Владимира Петровича в работе всегда важнее содержание и наполнение», — написал Латыпов у себя на странице в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО), в структуре которого находится филармония, подтвердили информацию. Фризен по итогам собеседования с 21 августа назначен на должность директора учреждения. Ранее URA.RU сообщало что в июле из Тюменской филармонии ушел Александр Березин, который был ее директором с 2020 года. Источники агентства в августе подтвердили, что на его место придет Фризен. Сам чиновник из ХМАО в мае попал под зачистку, проводимую вице-губернатором округа Еленой Шумаковой, в результате чего остался без работы.