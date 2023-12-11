Путин согласился обсудить поднятие планки по льготной ипотеке

11 декабря 2023 в 19:08 Размер текста - 17 +

Необходимо рассмотреть вопрос поднятия планки по льготной ипотеке в регионах, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Необходимо рассмотреть возможность увеличения лимита на получение льготной ипотеки выше шести миллионов рублей в регионах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече получателями «Арктической ипотеки». «Я согласен с идеей поднять планку по льготной ипотеке», — заявил Путин. Трансляцию встречи ведет телеканал «Известия» в Telegram. Он добавил, что необходимо рассмотреть повышение выше шести миллионов рублей в регионах. Данное предложение стоит обсудить более подробно, заключил российский лидер.

Необходимо рассмотреть возможность увеличения лимита на получение льготной ипотеки выше шести миллионов рублей в регионах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече получателями «Арктической ипотеки». «Я согласен с идеей поднять планку по льготной ипотеке», — заявил Путин. Трансляцию встречи ведет телеканал «Известия» в Telegram. Он добавил, что необходимо рассмотреть повышение выше шести миллионов рублей в регионах. Данное предложение стоит обсудить более подробно, заключил российский лидер.