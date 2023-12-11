Путин согласился обсудить поднятие планки по льготной ипотеке

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Необходимо рассмотреть вопрос поднятия планки по льготной ипотеке в регионах, заявил Владимир Путин Фото:

Необходимо рассмотреть возможность увеличения лимита на получение льготной ипотеки выше шести миллионов рублей в регионах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече получателями «Арктической ипотеки».

«Я согласен с идеей поднять планку по льготной ипотеке», — заявил Путин. Трансляцию встречи ведет телеканал «Известия» в Telegram. Он добавил, что необходимо рассмотреть повышение выше шести миллионов рублей в регионах. Данное предложение стоит обсудить более подробно, заключил российский лидер.

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Необходимо рассмотреть возможность увеличения лимита на получение льготной ипотеки выше шести миллионов рублей в регионах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече получателями «Арктической ипотеки». «Я согласен с идеей поднять планку по льготной ипотеке», — заявил Путин. Трансляцию встречи ведет телеканал «Известия» в Telegram. Он добавил, что необходимо рассмотреть повышение выше шести миллионов рублей в регионах. Данное предложение стоит обсудить более подробно, заключил российский лидер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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