Путин согласился обсудить поднятие планки по льготной ипотеке

Необходимо рассмотреть вопрос поднятия планки по льготной ипотеке в регионах, заявил Владимир Путин
Необходимо рассмотреть возможность увеличения лимита на получение льготной ипотеки выше шести миллионов рублей в регионах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече получателями «Арктической ипотеки».
«Я согласен с идеей поднять планку по льготной ипотеке», — заявил Путин. Трансляцию встречи ведет телеканал «Известия» в Telegram. Он добавил, что необходимо рассмотреть повышение выше шести миллионов рублей в регионах. Данное предложение стоит обсудить более подробно, заключил российский лидер.
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