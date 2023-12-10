10 декабря 2023

Артюхов попросил у Путина пересмотреть условия «Арктической ипотеки»

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов попросил Владимира Путина пересмотреть механизм льготного кредита Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов попросил у президента РФ Владимира Путина пересмотреть условия льготного жилищного кредитования — «Арктической ипотеки». Просьбу он озвучил на совещании по опорным пунктам в Арктической зоне, которое Путин проводит в режиме видеоконференции.

«По улучшению механизма „Арктической ипотеки“, мы сейчас не можем дополнить „Арктическую ипотеку“ нашими региональными мерами поддержки. Все вместе, изменение цены, где-то ее просто необходимо увеличить — пересмотреть подход, плюс региональные меры поддержки даст еще больший охват наших жителей. Два процента в наше время — огромное подспорье для улучшения жилищных условий. Северяне все этого очень ждут», — сообщил Дмитрий Артюхов, обращаясь к Путину в эфире, который транслировался в Telegram.

В ходе «Прямой линии» с жителями Ямала, прошедшей 10 декабря, Артюхов сообщил, что механизм «Арктической ипотеки» будет дорабатываться. Сейчас реализации льготного кредитования в регионе препятствует ценообразование на рынке недвижимости.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов попросил у президента РФ Владимира Путина пересмотреть условия льготного жилищного кредитования — «Арктической ипотеки». Просьбу он озвучил на совещании по опорным пунктам в Арктической зоне, которое Путин проводит в режиме видеоконференции. «По улучшению механизма „Арктической ипотеки“, мы сейчас не можем дополнить „Арктическую ипотеку“ нашими региональными мерами поддержки. Все вместе, изменение цены, где-то ее просто необходимо увеличить — пересмотреть подход, плюс региональные меры поддержки даст еще больший охват наших жителей. Два процента в наше время — огромное подспорье для улучшения жилищных условий. Северяне все этого очень ждут», — сообщил Дмитрий Артюхов, обращаясь к Путину в эфире, который транслировался в Telegram. В ходе «Прямой линии» с жителями Ямала, прошедшей 10 декабря, Артюхов сообщил, что механизм «Арктической ипотеки» будет дорабатываться. Сейчас реализации льготного кредитования в регионе препятствует ценообразование на рынке недвижимости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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