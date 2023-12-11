11 декабря 2023

Из-за морозов тюменцы рискуют остаться без пива и деликатесов

Из-за морозов в Тюмени начались перебои с поставками пива и деликатесов
© Служба новостей «URA.RU»
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В тюменских магазинах разливных напитков не хватает пива Фото:

В тюменских магазинах разливных напитков начались перебои с поставками разливного пива и деликатесов. Об этом URA.RU рассказал один из местных предпринимателей. По его словам, проблемы с доставкой продукции связаны с аномально холодной погодой, которая установилась на территории региона.

«Из-за погоды грузы до нас либо не доезжают, либо доставляются с большими задержками. Это связано с тем, что некоторые дальнобойщики из-за морозов начали корректировать графики доставки. Также во время рейсов у части водителей начали ломаться машины. А это дополнительные дни простоя. Поэтому перебои с поставками разливного пива и закусок к нему действительно есть», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что на фоне проблем с поставками некоторые тюменские магазины разливных напитков были вынуждены сократить ассортимент. «Нам пришлось убрать несколько позиций по разливному пиву. Именно по причине того, что у нас его нет. Товар не может до нас доехать из-за погоды», — добавил инсайдер URA.RU.

Ранее агентство писало о том, что за прошедшие выходные на загородных трассах Тюменской области были спасены более десяти водителей, оказавшихся в сложных ситуациях из-за морозов. Сотрудники ДПС помогали им менять колеса, подвозили до АЗС, магазинов и гостиниц.

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В тюменских магазинах разливных напитков начались перебои с поставками разливного пива и деликатесов. Об этом URA.RU рассказал один из местных предпринимателей. По его словам, проблемы с доставкой продукции связаны с аномально холодной погодой, которая установилась на территории региона. «Из-за погоды грузы до нас либо не доезжают, либо доставляются с большими задержками. Это связано с тем, что некоторые дальнобойщики из-за морозов начали корректировать графики доставки. Также во время рейсов у части водителей начали ломаться машины. А это дополнительные дни простоя. Поэтому перебои с поставками разливного пива и закусок к нему действительно есть», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что на фоне проблем с поставками некоторые тюменские магазины разливных напитков были вынуждены сократить ассортимент. «Нам пришлось убрать несколько позиций по разливному пиву. Именно по причине того, что у нас его нет. Товар не может до нас доехать из-за погоды», — добавил инсайдер URA.RU. Ранее агентство писало о том, что за прошедшие выходные на загородных трассах Тюменской области были спасены более десяти водителей, оказавшихся в сложных ситуациях из-за морозов. Сотрудники ДПС помогали им менять колеса, подвозили до АЗС, магазинов и гостиниц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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