Из-за морозов тюменцы рискуют остаться без пива и деликатесов

Из-за морозов в Тюмени начались перебои с поставками пива и деликатесов

12 декабря 2023 в 07:34 Размер текста - 17 +

В тюменских магазинах разливных напитков не хватает пива Фото: Марина Молдавская © URA.RU В тюменских магазинах разливных напитков начались перебои с поставками разливного пива и деликатесов. Об этом URA.RU рассказал один из местных предпринимателей. По его словам, проблемы с доставкой продукции связаны с аномально холодной погодой, которая установилась на территории региона. «Из-за погоды грузы до нас либо не доезжают, либо доставляются с большими задержками. Это связано с тем, что некоторые дальнобойщики из-за морозов начали корректировать графики доставки. Также во время рейсов у части водителей начали ломаться машины. А это дополнительные дни простоя. Поэтому перебои с поставками разливного пива и закусок к нему действительно есть», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что на фоне проблем с поставками некоторые тюменские магазины разливных напитков были вынуждены сократить ассортимент. «Нам пришлось убрать несколько позиций по разливному пиву. Именно по причине того, что у нас его нет. Товар не может до нас доехать из-за погоды», — добавил инсайдер URA.RU. Ранее агентство писало о том, что за прошедшие выходные на загородных трассах Тюменской области были спасены более десяти водителей, оказавшихся в сложных ситуациях из-за морозов. Сотрудники ДПС помогали им менять колеса, подвозили до АЗС, магазинов и гостиниц. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В тюменских магазинах разливных напитков начались перебои с поставками разливного пива и деликатесов. Об этом URA.RU рассказал один из местных предпринимателей. По его словам, проблемы с доставкой продукции связаны с аномально холодной погодой, которая установилась на территории региона. «Из-за погоды грузы до нас либо не доезжают, либо доставляются с большими задержками. Это связано с тем, что некоторые дальнобойщики из-за морозов начали корректировать графики доставки. Также во время рейсов у части водителей начали ломаться машины. А это дополнительные дни простоя. Поэтому перебои с поставками разливного пива и закусок к нему действительно есть», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что на фоне проблем с поставками некоторые тюменские магазины разливных напитков были вынуждены сократить ассортимент. «Нам пришлось убрать несколько позиций по разливному пиву. Именно по причине того, что у нас его нет. Товар не может до нас доехать из-за погоды», — добавил инсайдер URA.RU. Ранее агентство писало о том, что за прошедшие выходные на загородных трассах Тюменской области были спасены более десяти водителей, оказавшихся в сложных ситуациях из-за морозов. Сотрудники ДПС помогали им менять колеса, подвозили до АЗС, магазинов и гостиниц.