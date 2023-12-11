ЦБ рассказал, как российским инвесторам продавать заблокированные активы

ЦБ РФ: россияне смогут продавать заблокированные активы за деньги нерезидентов

11 декабря 2023 в 22:03 Размер текста - 17 +

У российских инвесторов появиться способ избавиться от заблокированных активов, заявили в ЦБ РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU У российских инвесторов появится возможность продавать заблокированные активы иностранным нерезидентам при наличии у них денежных средств на счетах типа «С». Об этом рассказали Банке России. «Российские инвесторы смогут продать заблокированные иностранные активы нерезидентам за их деньги на счетах типа «С», — говорится на официальном сайте Центробанка. Там добавили, что правительственная комиссия должна утвердить правила и условия для проведения торгов с этими активами, после чего они станут доступны для продажи. Брокеры, управляющие портфелями и управляющие компании инвестиционных фондов должны будут уведомить своих клиентов о начале торгов. Каждый инвестор может подать заявку на сумму, не превышающую 100 000 рублей. Ценные бумаги будут находиться на специальных счетах в депозитариях до окончания торгов. По результатам продажи, деньги за проданные активы будут перечислены на счета российских инвесторов, указанные ими заранее. Нерезиденты также должны будут подать заявку на покупку заблокированных активов, после чего эти активы будут зачислены на специальные транзитные счета в депозитариях, открытые после проведения торгов. Нерезидентам разрешено использовать средства со счетов типа «С» для оплаты этих активов, заключили в регуляторе. Сообщалось, что Центробанк РФ разработал схему обмена заблокированных активов россиян на замороженные деньги иностранцев в России. Процедура планируется запустить не ранее 2024 года и будет осуществляться без использования биржевых площадок. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У российских инвесторов появится возможность продавать заблокированные активы иностранным нерезидентам при наличии у них денежных средств на счетах типа «С». Об этом рассказали Банке России. «Российские инвесторы смогут продать заблокированные иностранные активы нерезидентам за их деньги на счетах типа «С», — говорится на официальном сайте Центробанка. Там добавили, что правительственная комиссия должна утвердить правила и условия для проведения торгов с этими активами, после чего они станут доступны для продажи. Брокеры, управляющие портфелями и управляющие компании инвестиционных фондов должны будут уведомить своих клиентов о начале торгов. Каждый инвестор может подать заявку на сумму, не превышающую 100 000 рублей. Ценные бумаги будут находиться на специальных счетах в депозитариях до окончания торгов. По результатам продажи, деньги за проданные активы будут перечислены на счета российских инвесторов, указанные ими заранее. Нерезиденты также должны будут подать заявку на покупку заблокированных активов, после чего эти активы будут зачислены на специальные транзитные счета в депозитариях, открытые после проведения торгов. Нерезидентам разрешено использовать средства со счетов типа «С» для оплаты этих активов, заключили в регуляторе. Сообщалось, что Центробанк РФ разработал схему обмена заблокированных активов россиян на замороженные деньги иностранцев в России. Процедура планируется запустить не ранее 2024 года и будет осуществляться без использования биржевых площадок.