Forbes: Центробанк придумал схему по обмену заблокированных активов россиян

22 ноября 2023 в 13:39 Размер текста - 17 +

ЦБ РФ предложил обменять заблокированные активы россиян на замороженные деньги иностранцев, пишет Forbes Фото: Владимир Андреев © URA.RU Центробанк (ЦБ) РФ разработал схему обмена заблокированных активов россиян на замороженные деньги иностранцев в России. Об этом пишет журнал Forbes. «ЦБ представил на встрече с участниками финансового рынка схему по обмену заблокированных активов россиян на замороженные деньги иностранцев в РФ», — говорится в материале. Там добавили, что процедуру планируется запустить не ранее 2024 года и она будет осуществляться без участия биржевых площадок. Схема Центробанка состоит из четырех этапов и девяти шагов. Организаторы торгов и депозитарии будут призывать российских граждан с заблокированными активами продать их на торгах и подать предложение о выкупе пакета иностранных ценных бумаг с изначальной стоимостью до 100 тысяч рублей. Россияне должны будут направить предложение на торговую площадку через брокера, после чего брокер проведет «стоимостной контроль», а депозитарий выделит иностранные акции, ведя их отдельный учет. Затем торговая площадка составит пул ценных бумаг и разделит его на лоты. Организаторы торгов предложат нерезидентам, у которых есть счета типа «С» с заблокированными рублями, участвовать в торгах. Если иностранцы соглашаются, они должны будут подать заявление об участии в торгах и дать поручение своему банку перевести деньги со счета типа «С» на счет торговой площадки. В случае успешных торгов деньги за выкупленные ценные бумаги будут переведены брокеру, который зачислит их на счета российских инвесторов. Депозитарий организатора торгов откроет транзитный счет и зачислит на него выкупленные иностранные акции, после чего нерезиденты смогут вывести активы в иностранные депозитарии. Если торги не состоятся, деньги иностранцев вернутся на счета типа «С», а с ценных бумаг российских инвесторов будет снято обособление, заключили в материале журнала. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Центробанк (ЦБ) РФ разработал схему обмена заблокированных активов россиян на замороженные деньги иностранцев в России. Об этом пишет журнал Forbes. «ЦБ представил на встрече с участниками финансового рынка схему по обмену заблокированных активов россиян на замороженные деньги иностранцев в РФ», — говорится в материале. Там добавили, что процедуру планируется запустить не ранее 2024 года и она будет осуществляться без участия биржевых площадок. Схема Центробанка состоит из четырех этапов и девяти шагов. Организаторы торгов и депозитарии будут призывать российских граждан с заблокированными активами продать их на торгах и подать предложение о выкупе пакета иностранных ценных бумаг с изначальной стоимостью до 100 тысяч рублей. Россияне должны будут направить предложение на торговую площадку через брокера, после чего брокер проведет «стоимостной контроль», а депозитарий выделит иностранные акции, ведя их отдельный учет. Затем торговая площадка составит пул ценных бумаг и разделит его на лоты. Организаторы торгов предложат нерезидентам, у которых есть счета типа «С» с заблокированными рублями, участвовать в торгах. Если иностранцы соглашаются, они должны будут подать заявление об участии в торгах и дать поручение своему банку перевести деньги со счета типа «С» на счет торговой площадки. В случае успешных торгов деньги за выкупленные ценные бумаги будут переведены брокеру, который зачислит их на счета российских инвесторов. Депозитарий организатора торгов откроет транзитный счет и зачислит на него выкупленные иностранные акции, после чего нерезиденты смогут вывести активы в иностранные депозитарии. Если торги не состоятся, деньги иностранцев вернутся на счета типа «С», а с ценных бумаг российских инвесторов будет снято обособление, заключили в материале журнала.