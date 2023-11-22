Forbes: Центробанк придумал схему по обмену заблокированных активов россиян

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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, российский флаг, триколор, флаг россии, платная стоянка, банк россии, центральный банк россии
ЦБ РФ предложил обменять заблокированные активы россиян на замороженные деньги иностранцев, пишет Forbes Фото:

Центробанк (ЦБ) РФ разработал схему обмена заблокированных активов россиян на замороженные деньги иностранцев в России. Об этом пишет журнал Forbes.

«ЦБ представил на встрече с участниками финансового рынка схему по обмену заблокированных активов россиян на замороженные деньги иностранцев в РФ», — говорится в материале. Там добавили, что процедуру планируется запустить не ранее 2024 года и она будет осуществляться без участия биржевых площадок.

Схема Центробанка состоит из четырех этапов и девяти шагов. Организаторы торгов и депозитарии будут призывать российских граждан с заблокированными активами продать их на торгах и подать предложение о выкупе пакета иностранных ценных бумаг с изначальной стоимостью до 100 тысяч рублей. Россияне должны будут направить предложение на торговую площадку через брокера, после чего брокер проведет «стоимостной контроль», а депозитарий выделит иностранные акции, ведя их отдельный учет. Затем торговая площадка составит пул ценных бумаг и разделит его на лоты.

Организаторы торгов предложат нерезидентам, у которых есть счета типа «С» с заблокированными рублями, участвовать в торгах. Если иностранцы соглашаются, они должны будут подать заявление об участии в торгах и дать поручение своему банку перевести деньги со счета типа «С» на счет торговой площадки. В случае успешных торгов деньги за выкупленные ценные бумаги будут переведены брокеру, который зачислит их на счета российских инвесторов. Депозитарий организатора торгов откроет транзитный счет и зачислит на него выкупленные иностранные акции, после чего нерезиденты смогут вывести активы в иностранные депозитарии. Если торги не состоятся, деньги иностранцев вернутся на счета типа «С», а с ценных бумаг российских инвесторов будет снято обособление, заключили в материале журнала.

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Центробанк (ЦБ) РФ разработал схему обмена заблокированных активов россиян на замороженные деньги иностранцев в России. Об этом пишет журнал Forbes. «ЦБ представил на встрече с участниками финансового рынка схему по обмену заблокированных активов россиян на замороженные деньги иностранцев в РФ», — говорится в материале. Там добавили, что процедуру планируется запустить не ранее 2024 года и она будет осуществляться без участия биржевых площадок. Схема Центробанка состоит из четырех этапов и девяти шагов. Организаторы торгов и депозитарии будут призывать российских граждан с заблокированными активами продать их на торгах и подать предложение о выкупе пакета иностранных ценных бумаг с изначальной стоимостью до 100 тысяч рублей. Россияне должны будут направить предложение на торговую площадку через брокера, после чего брокер проведет «стоимостной контроль», а депозитарий выделит иностранные акции, ведя их отдельный учет. Затем торговая площадка составит пул ценных бумаг и разделит его на лоты. Организаторы торгов предложат нерезидентам, у которых есть счета типа «С» с заблокированными рублями, участвовать в торгах. Если иностранцы соглашаются, они должны будут подать заявление об участии в торгах и дать поручение своему банку перевести деньги со счета типа «С» на счет торговой площадки. В случае успешных торгов деньги за выкупленные ценные бумаги будут переведены брокеру, который зачислит их на счета российских инвесторов. Депозитарий организатора торгов откроет транзитный счет и зачислит на него выкупленные иностранные акции, после чего нерезиденты смогут вывести активы в иностранные депозитарии. Если торги не состоятся, деньги иностранцев вернутся на счета типа «С», а с ценных бумаг российских инвесторов будет снято обособление, заключили в материале журнала.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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