Свердловская полиция заявила о тысячах облав на мигрантов. Фото

За год в Свердловской области полиция провела 2410 рейдов на мигрантов

11 декабря 2023 в 22:21 Размер текста - 17 +

Последняя крупная облава на мигрантов произошла 11 декабря в ТЦ «Гринвич» Фото: Илья Московец © URA.RU За 11 месяцев 2023 года в Свердловской области силовики провели 2410 рейдов для поиска нарушителей миграционного законодательства. Общие штрафы, назначенные по итогам проверок, составили 46 миллионов 514 тысяч рублей. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД региона Валерий Горелых. «Всего за 11 месяцев 2023 года представителями свердловского гарнизона полиции во всех муниципальных образованиях области проведено 2410 таких рейдов по выявлению фактов нарушений миграционного законодательства нашей страны. С начала года сыщиками пресечено 24260 административных правонарушений, назначены штрафы на общую сумму 46 миллионов 514 тысяч рублей», — сообщил полковник Валерий Горелых. Полиция проверила 1240 построек в жилом секторе и местах пребывания мигрантов, а также 220 строек. В текущем году за пределы России районными судами было выдворено 469 человек, в отношении 204 было принято решение о депортации, рассказал Горелых. Последний рейд на мигрантов произошел 11 декабря в ТЦ «Гринвич». Несколько десятков силовиков и активистов прошли по этажам «Гринвича», чтобы проверить документацию на рабочую деятельность у мигрантов. После рейда мигрантам вручили повестки для постановки на воинский учет. Рейд на мигрантов в ТЦ «Гринвич» 11 декабря Фото предоставлено начальником пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерием Горелых Рейд на мигрантов в ТЦ «Гринвич» 11 декабря Фото: Илья Московец © URA.RU

За 11 месяцев 2023 года в Свердловской области силовики провели 2410 рейдов для поиска нарушителей миграционного законодательства. Общие штрафы, назначенные по итогам проверок, составили 46 миллионов 514 тысяч рублей. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД региона Валерий Горелых. «Всего за 11 месяцев 2023 года представителями свердловского гарнизона полиции во всех муниципальных образованиях области проведено 2410 таких рейдов по выявлению фактов нарушений миграционного законодательства нашей страны. С начала года сыщиками пресечено 24260 административных правонарушений, назначены штрафы на общую сумму 46 миллионов 514 тысяч рублей», — сообщил полковник Валерий Горелых. Полиция проверила 1240 построек в жилом секторе и местах пребывания мигрантов, а также 220 строек. В текущем году за пределы России районными судами было выдворено 469 человек, в отношении 204 было принято решение о депортации, рассказал Горелых. Последний рейд на мигрантов произошел 11 декабря в ТЦ «Гринвич». Несколько десятков силовиков и активистов прошли по этажам «Гринвича», чтобы проверить документацию на рабочую деятельность у мигрантов. После рейда мигрантам вручили повестки для постановки на воинский учет.