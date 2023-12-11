Глава МИД Венгрии впервые с начала СВО встретился с Кулебой и сообщил ему неприятные новости

Глава МИД Венгрии Сийярто: вопрос вступления Украины в ЕС не проработан

11 декабря 2023 в 22:45 Размер текста - 17 +

Неизвестно какое влияние на Европу окажет членство Украины в ЕС, заявил Петер Сийярто Фото: Dean Calma / IAEA Вопрос о вступлении Украины в Евросоюз (ЕС) не проработан должным образом. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на первой с момента начала СВО встрече с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. «Предложение начать переговоры о вступлении Украины в ЕС не подготовлено, и Еврокомиссия практически не представляет, какое влияние окажет членство Киева в Евросоюзе на все сообщество», — рассказал Сийярто на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Он добавил, что вопрос о вступлении Украины в ЕС имеет историческое значение для всего Евросоюза. Сийярто также отметил, что на протяжении почти двух лет не встречался с Дмитрием Кулебой, несмотря на ранее активное обсуждение и улучшение отношений между двумя странами. Сийярто подчеркнул, что на встрече обсуждались евроинтеграционные амбиции Украины. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов выполнить условия, предъявленные Евросоюзом для вступления в сообщество, даже если это потребует дополнительных усилий. Он подчеркнул, что все ключевые рекомендации Венецианской комиссии уже внедрены в украинское законодательство. Кулеба выразил уверенность в продолжении процесса расширения Евросоюза и вступлении Украины в сообщество, отметив только возможные задержки или перебои в этом процессе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вопрос о вступлении Украины в Евросоюз (ЕС) не проработан должным образом. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на первой с момента начала СВО встрече с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. «Предложение начать переговоры о вступлении Украины в ЕС не подготовлено, и Еврокомиссия практически не представляет, какое влияние окажет членство Киева в Евросоюзе на все сообщество», — рассказал Сийярто на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Он добавил, что вопрос о вступлении Украины в ЕС имеет историческое значение для всего Евросоюза. Сийярто также отметил, что на протяжении почти двух лет не встречался с Дмитрием Кулебой, несмотря на ранее активное обсуждение и улучшение отношений между двумя странами. Сийярто подчеркнул, что на встрече обсуждались евроинтеграционные амбиции Украины. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов выполнить условия, предъявленные Евросоюзом для вступления в сообщество, даже если это потребует дополнительных усилий. Он подчеркнул, что все ключевые рекомендации Венецианской комиссии уже внедрены в украинское законодательство. Кулеба выразил уверенность в продолжении процесса расширения Евросоюза и вступлении Украины в сообщество, отметив только возможные задержки или перебои в этом процессе.