Глава МИД Венгрии впервые с начала СВО встретился с Кулебой и сообщил ему неприятные новости

Глава МИД Венгрии Сийярто: вопрос вступления Украины в ЕС не проработан
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Петер Сийярто Министр иностранных дел Венгрии. stock, stock, Сийярто Петер
Неизвестно какое влияние на Европу окажет членство Украины в ЕС, заявил Петер Сийярто Фото:

Вопрос о вступлении Украины в Евросоюз (ЕС) не проработан должным образом. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на первой с момента начала СВО встрече с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

«Предложение начать переговоры о вступлении Украины в ЕС не подготовлено, и Еврокомиссия практически не представляет, какое влияние окажет членство Киева в Евросоюзе на все сообщество», — рассказал Сийярто на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Он добавил, что вопрос о вступлении Украины в ЕС имеет историческое значение для всего Евросоюза.

Сийярто также отметил, что на протяжении почти двух лет не встречался с Дмитрием Кулебой, несмотря на ранее активное обсуждение и улучшение отношений между двумя странами. Сийярто подчеркнул, что на встрече обсуждались евроинтеграционные амбиции Украины.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов выполнить условия, предъявленные Евросоюзом для вступления в сообщество, даже если это потребует дополнительных усилий. Он подчеркнул, что все ключевые рекомендации Венецианской комиссии уже внедрены в украинское законодательство. Кулеба выразил уверенность в продолжении процесса расширения Евросоюза и вступлении Украины в сообщество, отметив только возможные задержки или перебои в этом процессе.

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Вопрос о вступлении Украины в Евросоюз (ЕС) не проработан должным образом. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на первой с момента начала СВО встрече с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. «Предложение начать переговоры о вступлении Украины в ЕС не подготовлено, и Еврокомиссия практически не представляет, какое влияние окажет членство Киева в Евросоюзе на все сообщество», — рассказал Сийярто на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Он добавил, что вопрос о вступлении Украины в ЕС имеет историческое значение для всего Евросоюза. Сийярто также отметил, что на протяжении почти двух лет не встречался с Дмитрием Кулебой, несмотря на ранее активное обсуждение и улучшение отношений между двумя странами. Сийярто подчеркнул, что на встрече обсуждались евроинтеграционные амбиции Украины. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов выполнить условия, предъявленные Евросоюзом для вступления в сообщество, даже если это потребует дополнительных усилий. Он подчеркнул, что все ключевые рекомендации Венецианской комиссии уже внедрены в украинское законодательство. Кулеба выразил уверенность в продолжении процесса расширения Евросоюза и вступлении Украины в сообщество, отметив только возможные задержки или перебои в этом процессе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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