Сейм Польши захотел сделать Туска премьером из-за недовольства к Моравецкому

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава Украины. Сайт президента Украины, туск дональд
Кандидатуру Дональда Туска предложили после призыва к отставке нынешнего премьера Фото:

Сейм (нижняя палата парламента) Польши выдвинул кандидатуру бывшего главы Европейского совета Дональда Туска на пост премьер-министра страны из-за недовольства в сторону, занимающего эту должность, Матеуша Моравецкого. Об этом сообщила польская газета Wyborcza.

«Сейм Польши выдвинул кандидатуру экс-главы Европейского совета Дональда Туска на пост премьер-министра», — написали в газете. Журналисты уточнили, что это произошло благодаря тому, что правящая партия «Право и справедливость» Ярослава Кичиньского не смогла завоевать половины кресел в Сейме. Их места заняли оппозиционные партии, получившие более половины депутатских мандатов.

Вечером 11 декабря польский Сейм выразил недоверие правительству Матеуша Моравецкого и призвал его к отставке. Ранее президент Польши поручил премьер-министру формирование правительства после осенних парламентских выборов.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сейм (нижняя палата парламента) Польши выдвинул кандидатуру бывшего главы Европейского совета Дональда Туска на пост премьер-министра страны из-за недовольства в сторону, занимающего эту должность, Матеуша Моравецкого. Об этом сообщила польская газета Wyborcza. «Сейм Польши выдвинул кандидатуру экс-главы Европейского совета Дональда Туска на пост премьер-министра», — написали в газете. Журналисты уточнили, что это произошло благодаря тому, что правящая партия «Право и справедливость» Ярослава Кичиньского не смогла завоевать половины кресел в Сейме. Их места заняли оппозиционные партии, получившие более половины депутатских мандатов. Вечером 11 декабря польский Сейм выразил недоверие правительству Матеуша Моравецкого и призвал его к отставке. Ранее президент Польши поручил премьер-министру формирование правительства после осенних парламентских выборов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...