Сейм Польши захотел сделать Туска премьером из-за недовольства к Моравецкому

11 декабря 2023 в 23:12 Размер текста - 17 +

Кандидатуру Дональда Туска предложили после призыва к отставке нынешнего премьера Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Сейм (нижняя палата парламента) Польши выдвинул кандидатуру бывшего главы Европейского совета Дональда Туска на пост премьер-министра страны из-за недовольства в сторону, занимающего эту должность, Матеуша Моравецкого. Об этом сообщила польская газета Wyborcza. «Сейм Польши выдвинул кандидатуру экс-главы Европейского совета Дональда Туска на пост премьер-министра», — написали в газете. Журналисты уточнили, что это произошло благодаря тому, что правящая партия «Право и справедливость» Ярослава Кичиньского не смогла завоевать половины кресел в Сейме. Их места заняли оппозиционные партии, получившие более половины депутатских мандатов. Вечером 11 декабря польский Сейм выразил недоверие правительству Матеуша Моравецкого и призвал его к отставке. Ранее президент Польши поручил премьер-министру формирование правительства после осенних парламентских выборов.

Сейм (нижняя палата парламента) Польши выдвинул кандидатуру бывшего главы Европейского совета Дональда Туска на пост премьер-министра страны из-за недовольства в сторону, занимающего эту должность, Матеуша Моравецкого. Об этом сообщила польская газета Wyborcza. «Сейм Польши выдвинул кандидатуру экс-главы Европейского совета Дональда Туска на пост премьер-министра», — написали в газете. Журналисты уточнили, что это произошло благодаря тому, что правящая партия «Право и справедливость» Ярослава Кичиньского не смогла завоевать половины кресел в Сейме. Их места заняли оппозиционные партии, получившие более половины депутатских мандатов. Вечером 11 декабря польский Сейм выразил недоверие правительству Матеуша Моравецкого и призвал его к отставке. Ранее президент Польши поручил премьер-министру формирование правительства после осенних парламентских выборов.