МО РФ разрешили не отчитываться о тратах госимущества в ходе СВО

11 декабря 2023 в 23:55 Размер текста - 17 +

Минобороны РФ также освободили от отчетности для Минфина в сфере управления госимуществом Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министерство обороны России разрешили не отчитываться об управлении госимуществом на период проведения специальной военной операции РФ на Украине. Распоряжение, подписанное правительством страны, опубликовано на портале правовой информации. «В период проведения специальной военной операции Минобороны России не осуществляет размещение в системе „Управление“ отчетности об эффективности управления и распоряжения государственным имуществом», — говорится в распоряжении. Также ведомству не нужно будет направлять результаты анализа отчетности в Министерство финансов. В октябре Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что предприятиям оборонно-промышленного комплекса разрешили использовать все имеющиеся ресурсы резерва для выпуска артиллерии, передает телеканал RT. Шойгу отметил, что в России предприняты все меры для наращивания производства артиллерийских систем, включая мобилизационные резервы.

Министерство обороны России разрешили не отчитываться об управлении госимуществом на период проведения специальной военной операции РФ на Украине. Распоряжение, подписанное правительством страны, опубликовано на портале правовой информации. «В период проведения специальной военной операции Минобороны России не осуществляет размещение в системе „Управление“ отчетности об эффективности управления и распоряжения государственным имуществом», — говорится в распоряжении. Также ведомству не нужно будет направлять результаты анализа отчетности в Министерство финансов. В октябре Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что предприятиям оборонно-промышленного комплекса разрешили использовать все имеющиеся ресурсы резерва для выпуска артиллерии, передает телеканал RT. Шойгу отметил, что в России предприняты все меры для наращивания производства артиллерийских систем, включая мобилизационные резервы.