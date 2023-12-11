11 декабря 2023

Силуанов: в РФ отменят льготы по связи LTE

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме. Москва, силуанов антон
Мера поможет решить вопрос доступности интернета, уверен Силуанов Фото:

В России в 2024 году отменят льготы по LTE (4G), а высвобожденные средства планируют направить на развитие связи. Скидку уберут для операторов на оплату выделенного радиочастотного спектра. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.

«В следующем году мы приняли решение по отмене льгот по связи LTE. В связи с этим выделяется определенный ресурс, который мы договорились с коллегами из Минцифры направить на развитие связи, в том числе в таких регионах, как Чукотка и Якутия», — отметил Силуанов на совещании президента Владимира Путина по развитию населенных пунктов арктической зоны. Как указано в законопроекте Минцифры РФ, предлагается убрать льготу для операторов на оплату выделенного радиочастотного спектра.

Сеть LTE хотят ввести в новых регионах России. Частоты под стандарт в диапазоне 450 МГц планируют выделить на территории Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Вопрос об этом 27 декабря рассмотрит Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ).

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России в 2024 году отменят льготы по LTE (4G), а высвобожденные средства планируют направить на развитие связи. Скидку уберут для операторов на оплату выделенного радиочастотного спектра. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. «В следующем году мы приняли решение по отмене льгот по связи LTE. В связи с этим выделяется определенный ресурс, который мы договорились с коллегами из Минцифры направить на развитие связи, в том числе в таких регионах, как Чукотка и Якутия», — отметил Силуанов на совещании президента Владимира Путина по развитию населенных пунктов арктической зоны. Как указано в законопроекте Минцифры РФ, предлагается убрать льготу для операторов на оплату выделенного радиочастотного спектра. Сеть LTE хотят ввести в новых регионах России. Частоты под стандарт в диапазоне 450 МГц планируют выделить на территории Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Вопрос об этом 27 декабря рассмотрит Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...