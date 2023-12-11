Силуанов: в РФ отменят льготы по связи LTE

12 декабря 2023 в 01:12 Размер текста - 17 +

Мера поможет решить вопрос доступности интернета, уверен Силуанов Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России в 2024 году отменят льготы по LTE (4G), а высвобожденные средства планируют направить на развитие связи. Скидку уберут для операторов на оплату выделенного радиочастотного спектра. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. «В следующем году мы приняли решение по отмене льгот по связи LTE. В связи с этим выделяется определенный ресурс, который мы договорились с коллегами из Минцифры направить на развитие связи, в том числе в таких регионах, как Чукотка и Якутия», — отметил Силуанов на совещании президента Владимира Путина по развитию населенных пунктов арктической зоны. Как указано в законопроекте Минцифры РФ, предлагается убрать льготу для операторов на оплату выделенного радиочастотного спектра. Сеть LTE хотят ввести в новых регионах России. Частоты под стандарт в диапазоне 450 МГц планируют выделить на территории Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Вопрос об этом 27 декабря рассмотрит Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ).

В России в 2024 году отменят льготы по LTE (4G), а высвобожденные средства планируют направить на развитие связи. Скидку уберут для операторов на оплату выделенного радиочастотного спектра. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. «В следующем году мы приняли решение по отмене льгот по связи LTE. В связи с этим выделяется определенный ресурс, который мы договорились с коллегами из Минцифры направить на развитие связи, в том числе в таких регионах, как Чукотка и Якутия», — отметил Силуанов на совещании президента Владимира Путина по развитию населенных пунктов арктической зоны. Как указано в законопроекте Минцифры РФ, предлагается убрать льготу для операторов на оплату выделенного радиочастотного спектра. Сеть LTE хотят ввести в новых регионах России. Частоты под стандарт в диапазоне 450 МГц планируют выделить на территории Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Вопрос об этом 27 декабря рассмотрит Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ).