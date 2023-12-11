Полпред Якушев поздравил уральцев с Днем Конституции РФ

12 декабря 2023 в 01:23 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев уверен, что Конституция поможет стране развиваться успешно Фото: Георгий Бергал © URA.RU Полномочный представитель президента по Уральскому федеральному округу (УрФО) Владимир Якушев поздравил уральцев с Днем Конституции Российской Федерации, которой 12 декабря исполнилось 30 лет. Поздравление опубликовано на официальном сайте полпреда. «Уважаемые жители УрФО! Сегодня исполняется 30 лет действующей Конституции России. С ее появлением начался новый период в жизни страны, нашей с вами жизни. Принятие основного закона подвело черту под периодом неопределенности и потрясений. Одобрив Конституцию на референдуме, граждане поддержали создание нового, суверенного и сильного российского государства», — сказал Владимир Якушев в поздравлении. Полпред подчеркнул, что объединение общества вокруг Президента России в 21-м веке позволило на практике реализовать «букву и дух Конституции». Он отметил, что гарантии прав и свобод человека, федеративное устройство и социальное государство, провозглашенные 30 лет назад, сегодня стали реальностью. Якушев подчеркнул — одобрение поправок в Конституцию в 2020 году свидетельствует о том, что граждане верят в силу документа, а также готовы защищать свои права, свободы и суверенитет страны от внешней агрессии.

Полномочный представитель президента по Уральскому федеральному округу (УрФО) Владимир Якушев поздравил уральцев с Днем Конституции Российской Федерации, которой 12 декабря исполнилось 30 лет. Поздравление опубликовано на официальном сайте полпреда. «Уважаемые жители УрФО! Сегодня исполняется 30 лет действующей Конституции России. С ее появлением начался новый период в жизни страны, нашей с вами жизни. Принятие основного закона подвело черту под периодом неопределенности и потрясений. Одобрив Конституцию на референдуме, граждане поддержали создание нового, суверенного и сильного российского государства», — сказал Владимир Якушев в поздравлении. Полпред подчеркнул, что объединение общества вокруг Президента России в 21-м веке позволило на практике реализовать «букву и дух Конституции». Он отметил, что гарантии прав и свобод человека, федеративное устройство и социальное государство, провозглашенные 30 лет назад, сегодня стали реальностью. Якушев подчеркнул — одобрение поправок в Конституцию в 2020 году свидетельствует о том, что граждане верят в силу документа, а также готовы защищать свои права, свободы и суверенитет страны от внешней агрессии.