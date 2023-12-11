11 декабря 2023

Полпред Якушев поздравил уральцев с Днем Конституции РФ

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День ХМАО и ЯНАО. Выставка Россия на ВДНХ. Москва, якушев владимир
Владимир Якушев уверен, что Конституция поможет стране развиваться успешно Фото:

Полномочный представитель президента по Уральскому федеральному округу (УрФО) Владимир Якушев поздравил уральцев с Днем Конституции Российской Федерации, которой 12 декабря исполнилось 30 лет. Поздравление опубликовано на официальном сайте полпреда.

«Уважаемые жители УрФО! Сегодня исполняется 30 лет действующей Конституции России. С ее появлением начался новый период в жизни страны, нашей с вами жизни. Принятие основного закона подвело черту под периодом неопределенности и потрясений. Одобрив Конституцию на референдуме, граждане поддержали создание нового, суверенного и сильного российского государства», — сказал Владимир Якушев в поздравлении. Полпред подчеркнул, что объединение общества вокруг Президента России в 21-м веке позволило на практике реализовать «букву и дух Конституции».

Он отметил, что гарантии прав и свобод человека, федеративное устройство и социальное государство, провозглашенные 30 лет назад, сегодня стали реальностью. Якушев подчеркнул — одобрение поправок в Конституцию в 2020 году свидетельствует о том, что граждане верят в силу документа, а также готовы защищать свои права, свободы и суверенитет страны от внешней агрессии.

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Полномочный представитель президента по Уральскому федеральному округу (УрФО) Владимир Якушев поздравил уральцев с Днем Конституции Российской Федерации, которой 12 декабря исполнилось 30 лет. Поздравление опубликовано на официальном сайте полпреда. «Уважаемые жители УрФО! Сегодня исполняется 30 лет действующей Конституции России. С ее появлением начался новый период в жизни страны, нашей с вами жизни. Принятие основного закона подвело черту под периодом неопределенности и потрясений. Одобрив Конституцию на референдуме, граждане поддержали создание нового, суверенного и сильного российского государства», — сказал Владимир Якушев в поздравлении. Полпред подчеркнул, что объединение общества вокруг Президента России в 21-м веке позволило на практике реализовать «букву и дух Конституции». Он отметил, что гарантии прав и свобод человека, федеративное устройство и социальное государство, провозглашенные 30 лет назад, сегодня стали реальностью. Якушев подчеркнул — одобрение поправок в Конституцию в 2020 году свидетельствует о том, что граждане верят в силу документа, а также готовы защищать свои права, свободы и суверенитет страны от внешней агрессии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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