РИАН: Конгресс откажется помогать Украине, несмотря на приезд Зеленского в США

12 декабря 2023 в 01:45 Размер текста - 17 +

. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Одобрение в США до конца года законопроекта о выделении средств для Киева маловероятно, несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский во вторник встретится с президентом США Джо Байденом. Об этом заявил источник в конгрессе. «Одобрение законопроекта о средствах для Киева до конца года маловероятно», — рассказал РИА Новости источник в конгрессе. Палата представителей США не собирается рассматривать запрос администрации об очередной помощи Киеву перед уходом на этой неделе на каникулы. Как следует из расписания законодательного органа, во вторник пройдут слушания о конкуренции с Китаем и другие мероприятия. В расписании на среду и четверг вопрос о новой помощи Киеву также не заявлен. В пятницу палата уходит до 9 января на рождественские каникулы. При этом, Зеленский во вторник встретится с Байденом и спикером палаты представителей Майком Джонсоном. США и Европа могут лишить Украину поддержки до конца недели. Зеленский может закончить эту неделю, наблюдая за тем, как два его самых важных союзника отказываются от продолжения финансовой помощи. Без поддержки Евросоюза Украина может остаться из-за позиции Венгрии по поводу выделения денег. В Вашингтоне тем временем продолжаются споры о бюджете между республиканцами и демократами в конгрессе, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Одобрение в США до конца года законопроекта о выделении средств для Киева маловероятно, несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский во вторник встретится с президентом США Джо Байденом. Об этом заявил источник в конгрессе. «Одобрение законопроекта о средствах для Киева до конца года маловероятно», — рассказал РИА Новости источник в конгрессе. Палата представителей США не собирается рассматривать запрос администрации об очередной помощи Киеву перед уходом на этой неделе на каникулы. Как следует из расписания законодательного органа, во вторник пройдут слушания о конкуренции с Китаем и другие мероприятия. В расписании на среду и четверг вопрос о новой помощи Киеву также не заявлен. В пятницу палата уходит до 9 января на рождественские каникулы. При этом, Зеленский во вторник встретится с Байденом и спикером палаты представителей Майком Джонсоном. США и Европа могут лишить Украину поддержки до конца недели. Зеленский может закончить эту неделю, наблюдая за тем, как два его самых важных союзника отказываются от продолжения финансовой помощи. Без поддержки Евросоюза Украина может остаться из-за позиции Венгрии по поводу выделения денег. В Вашингтоне тем временем продолжаются споры о бюджете между республиканцами и демократами в конгрессе, пишет RT.