В нового президента Аргентины Милея кинули бутылкой на инаугурации. Видео

12 декабря 2023 в 01:43 Размер текста - 17 +

Брошенная в Милея бутылка в итоге попала в полицейского Фото: Георгий Бергал © URA.RU Мужчина кинул бутылку в нового президента Аргентины Хавьера Милея во время его инаугурации. Об этом сообщает Daily Mail. Бутылка пролетела в нескольких сантиметров от головы нового лидера Аргентины во время того, как он махал собравшимся рукой стоя в автомобиле, следует из видео. В итоге бутылка попала в сотрудника полиции, ему оказали медпомощь. Милей 10 декабря официально вступил в должность после церемонии инаугурации. Он стал первым в истории страны главой экономистом. URA.RU подготовило специальный материал, в котором приводятся главные заявления лидера с инаугурации.

Мужчина кинул бутылку в нового президента Аргентины Хавьера Милея во время его инаугурации. Об этом сообщает Daily Mail. Бутылка пролетела в нескольких сантиметров от головы нового лидера Аргентины во время того, как он махал собравшимся рукой стоя в автомобиле, следует из видео. В итоге бутылка попала в сотрудника полиции, ему оказали медпомощь. Милей 10 декабря официально вступил в должность после церемонии инаугурации. Он стал первым в истории страны главой экономистом. URA.RU подготовило специальный материал, в котором приводятся главные заявления лидера с инаугурации.