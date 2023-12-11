Брошенная в Милея бутылка в итоге попала в полицейского
Мужчина кинул бутылку в нового президента Аргентины Хавьера Милея во время его инаугурации. Об этом сообщает Daily Mail.
Бутылка пролетела в нескольких сантиметров от головы нового лидера Аргентины во время того, как он махал собравшимся рукой стоя в автомобиле,
Милей 10 декабря официально вступил в должность после церемонии инаугурации. Он стал первым в истории страны главой экономистом. URA.RU подготовило специальный материал, в котором приводятся главные заявления лидера с инаугурации.
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