11 декабря 2023

В нового президента Аргентины Милея кинули бутылкой на инаугурации. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Москвы. Москва, питьевая вода, вода в бутылке
Брошенная в Милея бутылка в итоге попала в полицейского Фото:

Мужчина кинул бутылку в нового президента Аргентины Хавьера Милея во время его инаугурации. Об этом сообщает Daily Mail.

Бутылка пролетела в нескольких сантиметров от головы нового лидера Аргентины во время того, как он махал собравшимся рукой стоя в автомобиле, следует из видео. В итоге бутылка попала в сотрудника полиции, ему оказали медпомощь.

Милей 10 декабря официально вступил в должность после церемонии инаугурации. Он стал первым в истории страны главой экономистом. URA.RU подготовило специальный материал, в котором приводятся главные заявления лидера с инаугурации.

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Мужчина кинул бутылку в нового президента Аргентины Хавьера Милея во время его инаугурации. Об этом сообщает Daily Mail. Бутылка пролетела в нескольких сантиметров от головы нового лидера Аргентины во время того, как он махал собравшимся рукой стоя в автомобиле, следует из видео. В итоге бутылка попала в сотрудника полиции, ему оказали медпомощь. Милей 10 декабря официально вступил в должность после церемонии инаугурации. Он стал первым в истории страны главой экономистом. URA.RU подготовило специальный материал, в котором приводятся главные заявления лидера с инаугурации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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