10 декабря 2023

В Аргентине прошла инаугурация нового президента: главное из речи Хавьера Милея

Милей: экономике Аргентины требуются шоковые меры
© Служба новостей «URA.RU»
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Хавьер Милей сообщил, что власть не будет терпеть тех, кто препятствует реформам Фото:

Новый президент Аргентины Хавьер Милей официально вступил в должность после церемонии инаугурации. Он стал первым в истории страны главой экономистом. Милей заявил, что жителям Аргентины нужно готовиться к непростым временам. URA.RU собрало главные заявления нового президента в материале.

  • В стране началась новая эра, из-за которой пути назад нет. «Сегодня мы хороним десятилетия неудач, внутренних распрей и бессмысленных споров», — заявил Милей.
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  • Страна не может влезать в долги, печатать деньги дальше и продолжать душить частный сектор налоговыми сборами. По словам Милея, денег нет, поэтому для экономики требуются шоковые действия.
  • Жителям страны нужно готовиться к тяжелым временам. Однако Милей отметил, что сокращения расходов затронут государственные производства, а не частный бизнес. «Есть свет в конце дороги», — подчеркнул он.
  • Власть не будет терпеть тех, кто использует насилие и шантаж, чтобы помешать реформам. «Победа в бою зависит не от количества солдат, а от сил, пришедших с небес», — заявил глава Аргентины. Он убежден, что страна будет двигаться вперед.

Хавьер Милей принес присягу на посту лидера государства 10 декабря. Церемония шла в здании конгресса Аргентины в Буэнос-Айресе. Новый глава выиграл на президентских выборах 20 ноября 2023 года. За кандидата проголосовали 55,69% избирателей. Политик отметил, что будет ориентироваться на американский курс при проведении своей политики.

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Новый президент Аргентины Хавьер Милей официально вступил в должность после церемонии инаугурации. Он стал первым в истории страны главой экономистом. Милей заявил, что жителям Аргентины нужно готовиться к непростым временам. URA.RU собрало главные заявления нового президента в материале. Хавьер Милей принес присягу на посту лидера государства 10 декабря. Церемония шла в здании конгресса Аргентины в Буэнос-Айресе. Новый глава выиграл на президентских выборах 20 ноября 2023 года. За кандидата проголосовали 55,69% избирателей. Политик отметил, что будет ориентироваться на американский курс при проведении своей политики.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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