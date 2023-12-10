В Аргентине прошла инаугурация нового президента: главное из речи Хавьера Милея

Новый президент Аргентины Хавьер Милей официально вступил в должность после церемонии инаугурации. Он стал первым в истории страны главой экономистом. Милей заявил, что жителям Аргентины нужно готовиться к непростым временам. URA.RU собрало главные заявления нового президента в материале.
- В стране началась новая эра, из-за которой пути назад нет. «Сегодня мы хороним десятилетия неудач, внутренних распрей и бессмысленных споров», — заявил Милей.
- «Уровень износа» охватывает все сферы общественной жизни Аргентины;
- Страна не может влезать в долги, печатать деньги дальше и продолжать душить частный сектор налоговыми сборами. По словам Милея, денег нет, поэтому для экономики требуются шоковые действия.
- Жителям страны нужно готовиться к тяжелым временам. Однако Милей отметил, что сокращения расходов затронут государственные производства, а не частный бизнес. «Есть свет в конце дороги», — подчеркнул он.
- Власть не будет терпеть тех, кто использует насилие и шантаж, чтобы помешать реформам. «Победа в бою зависит не от количества солдат, а от сил, пришедших с небес», — заявил глава Аргентины. Он убежден, что страна будет двигаться вперед.
Хавьер Милей принес присягу на посту лидера государства 10 декабря. Церемония шла в здании конгресса Аргентины в Буэнос-Айресе. Новый глава выиграл на президентских выборах 20 ноября 2023 года. За кандидата проголосовали 55,69% избирателей. Политик отметил, что будет ориентироваться на американский курс при проведении своей политики.
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