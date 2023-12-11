МВФ одобрил 900 млн долларов для Украины

12 декабря 2023 в 02:08 Размер текста - 17 +

В 2024 году Украина намерена получить от МВФ пять миллиардов долларов Фото: Официальный сайт президента Украины Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение транша для Украины в размере 900 миллионов рублей на погашение дефицита госбюджета на 2023 год. Об этом рассказал заместитель исполнительного директора Украины в МВФ Владислав Рашкован. «Украина получит от МВФ очередной транш на 900 миллионов долларов. Вырученные средства пойдут на покрытие дефицита госбюджета Украины на 2023 год», — заявил Рашкован. Его слова приводит издание Forbes.ua. Этот транш станет в 2023 году последним. В 2024 году Украина намерена получить от фонда не менее пяти миллиардов долларов. МВФ оценил потребности Украины в 2024 году в 42 миллиарда долларов. Такая сумма нужна для поддержания фискальной и внешней стабильности страны, отметила директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак. Средства выделят США и другие члены стран G7, пишет НСН.

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение транша для Украины в размере 900 миллионов рублей на погашение дефицита госбюджета на 2023 год. Об этом рассказал заместитель исполнительного директора Украины в МВФ Владислав Рашкован. «Украина получит от МВФ очередной транш на 900 миллионов долларов. Вырученные средства пойдут на покрытие дефицита госбюджета Украины на 2023 год», — заявил Рашкован. Его слова приводит издание Forbes.ua. Этот транш станет в 2023 году последним. В 2024 году Украина намерена получить от фонда не менее пяти миллиардов долларов. МВФ оценил потребности Украины в 2024 году в 42 миллиарда долларов. Такая сумма нужна для поддержания фискальной и внешней стабильности страны, отметила директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак. Средства выделят США и другие члены стран G7, пишет НСН.