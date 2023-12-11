На обанкротившийся в Челябинской области завод владельцы сбросили цену. Скрин

12 декабря 2023 в 04:55 Размер текста - 17 +

В начале ноября 2023 года за объект продавец просит 280 000 000 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинской области на десять миллионов рублей снизилась цена на производственные помещения бывшего Троицкого дизельного завода. Объект продается за 270 миллионов рублей, говорится на сайте объявлений. «Производственное помещение [площaдью 13 500 м2] на территории бывшего Дизельного завода. [Продается за] 270 000 000 рублей. <…> 10 тонн два в рaбочем coстoянии, кpaн бaлка 3,5 тoнн в paбочeм cоcтoянии», — говорится в объявлении на сайте «Авито». В начале ноября 2023 года за объект продавец просил на десять миллионов рублей больше — 280 000 000 рублей. Дизельный завод в Троицке не работает более 10 лет. В 1968 году предприятие входило в состав Ленинградского ПО «Звезда», в 1992 — стало самостоятельным и было преобразовано в ОАО «Троицкий дизельный завод». С 2002 года на предприятии четыре раза вводилась процедура банкротства. Ни один из арбитражных управляющих, назначенных судом, не мог вывести завод из кризиса. Завод за месяц подешевел на десять миллионов рублей Скрин с сайта объявлений «Авито»

В Челябинской области на десять миллионов рублей снизилась цена на производственные помещения бывшего Троицкого дизельного завода. Объект продается за 270 миллионов рублей, говорится на сайте объявлений. «Производственное помещение [площaдью 13 500 м2] на территории бывшего Дизельного завода. [Продается за] 270 000 000 рублей. <…> 10 тонн два в рaбочем coстoянии, кpaн бaлка 3,5 тoнн в paбочeм cоcтoянии», — говорится в объявлении на сайте «Авито». В начале ноября 2023 года за объект продавец просил на десять миллионов рублей больше — 280 000 000 рублей. Дизельный завод в Троицке не работает более 10 лет. В 1968 году предприятие входило в состав Ленинградского ПО «Звезда», в 1992 — стало самостоятельным и было преобразовано в ОАО «Троицкий дизельный завод». С 2002 года на предприятии четыре раза вводилась процедура банкротства. Ни один из арбитражных управляющих, назначенных судом, не мог вывести завод из кризиса.