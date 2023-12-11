В Челябинской области на десять миллионов рублей снизилась цена на производственные помещения бывшего Троицкого дизельного завода. Объект продается за 270 миллионов рублей, говорится на сайте объявлений.
«Производственное помещение [площaдью 13 500 м2] на территории бывшего Дизельного завода. [Продается за] 270 000 000 рублей. <…> 10 тонн два в рaбочем coстoянии, кpaн бaлка 3,5 тoнн в paбочeм cоcтoянии», — говорится в объявлении на сайте «Авито». В начале ноября 2023 года за объект продавец просил на десять миллионов рублей больше — 280 000 000 рублей.
Дизельный завод в Троицке не работает более 10 лет. В 1968 году предприятие входило в состав Ленинградского ПО «Звезда», в 1992 — стало самостоятельным и было преобразовано в ОАО «Троицкий дизельный завод». С 2002 года на предприятии четыре раза вводилась процедура банкротства. Ни один из арбитражных управляющих, назначенных судом, не мог вывести завод из кризиса.
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