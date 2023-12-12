Экс-главу Нацкорпбанка признали виновным в хищении свыше 200 млн рублей

Суд приговорил Григория Матюнина к 4,5 годам лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тушинский суд Москвы приговорил к 4,5 годам лишения свободы бывшего председателя правления Нацкорпбанка Григория Матюнина. Его признали виновным в хищении 236,1 миллиона рублей из средств кредитного учреждения, прекратившего существование в 2016 году с долгом 1,7 миллиарда рублей, пишет «Коммерсант».

«Тушинский суд столицы приговорил Григория Матюнина к 4,5 годам лишения свободы. Он признан виновным в хищении 236,1 миллиона рублей из средств кредитного учреждения, прекратившего существование с долгом более 1,7 миллиарда рублей. Вывод денег из банка, как установили суд и следствие, осуществлялся путем заведомо невозвратных кредитов», — пишет издание.

Судебный процесс над Матюниным начался в суде столицы в мае 2022 года, во время которого гособвинитель просил приговорить подсудимого к четырем годам колонии общего режима, а также запретить ему еще два года занимать руководящие посты в банковских структурах. Судья Елена Орлова, как сообщает «Коммерсант», назначила срок на полгода больше запрошенного прокурором и удовлетворила иск Агентства по страхованию вкладов о взыскании всей суммы ущерба.

Уголовное дело об особо крупной растрате было возбуждено 11 июня 2020 года. Лицензии Нацкорпбанк лишился в марте 2016 года из-за нарушений банковского законодательства и снижения размера собственных средств ниже минимального значения, а также вовлеченности в проведение сомнительных операций.