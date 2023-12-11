Школьники Челябинска 12 декабря снова останутся дома

В Челябинске 12 декабря комитет по делам образования вновь отменил занятия в школах города из-за похолодания почти до -40 градусов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
«Сегодня, 12 декабря, в связи с низкой температурой воздуха, отменяются занятия в школах Челябинска с 1 по 11 класс первой и второй смены, — сообщает пресс-служба мэрии в своем telegram-канале. Школьники Челябинска из-за аномальных морозов не учатся с 7 декабря.
Аномальные холода с температурами ниже минус 40 градусов задержатся в Челябинской области до 13 декабря включительно. Экстренное предупреждение 11 декабря распространил региональный гидрометеоцентр. Аномально-холодная погода со среднесуточными температурами воздуха на 7 градусов и более градусов ниже климатической нормы сохранится на всей территории Челябинской области 12—13 декабря.
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