Общество Школьники Челябинска 12 декабря снова останутся дома 12 декабря 2023 в 05:27 Размер текста - 17 + Дети в Челябинске не учатся с 7 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 12 декабря комитет по делам образования вновь отменил занятия в школах города из-за похолодания почти до -40 градусов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. «Сегодня, 12 декабря, в связи с низкой температурой воздуха, отменяются занятия в школах Челябинска с 1 по 11 класс первой и второй смены, — сообщает пресс-служба мэрии в своем telegram-канале. Школьники Челябинска из-за аномальных морозов не учатся с 7 декабря. Аномальные холода с температурами ниже минус 40 градусов задержатся в Челябинской области до 13 декабря включительно. Экстренное предупреждение 11 декабря распространил региональный гидрометеоцентр. Аномально-холодная погода со среднесуточными температурами воздуха на 7 градусов и более градусов ниже климатической нормы сохранится на всей территории Челябинской области 12—13 декабря. В Челябинске 12 декабря комитет по делам образования вновь отменил занятия в школах города из-за похолодания почти до -40 градусов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. «Сегодня, 12 декабря, в связи с низкой температурой воздуха, отменяются занятия в школах Челябинска с 1 по 11 класс первой и второй смены, — сообщает пресс-служба мэрии в своем telegram-канале. Школьники Челябинска из-за аномальных морозов не учатся с 7 декабря. Аномальные холода с температурами ниже минус 40 градусов задержатся в Челябинской области до 13 декабря включительно. Экстренное предупреждение 11 декабря распространил региональный гидрометеоцентр. Аномально-холодная погода со среднесуточными температурами воздуха на 7 градусов и более градусов ниже климатической нормы сохранится на всей территории Челябинской области 12—13 декабря. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям