11 декабря 2023

Школьники Челябинска 12 декабря снова останутся дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Ситуация с эвакуацией в школах. Челябинск, зима, ученики, дети, школа, школьники, 30 школа
Дети в Челябинске не учатся с 7 декабря Фото:

В Челябинске 12 декабря комитет по делам образования вновь отменил занятия в школах города из-за похолодания почти до -40 градусов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«Сегодня, 12 декабря, в связи с низкой температурой воздуха, отменяются занятия в школах Челябинска с 1 по 11 класс первой и второй смены, — сообщает пресс-служба мэрии в своем telegram-канале. Школьники Челябинска из-за аномальных морозов не учатся с 7 декабря.

Аномальные холода с температурами ниже минус 40 градусов задержатся в Челябинской области до 13 декабря включительно. Экстренное предупреждение 11 декабря распространил региональный гидрометеоцентр. Аномально-холодная погода со среднесуточными температурами воздуха на 7 градусов и более градусов ниже климатической нормы сохранится на всей территории Челябинской области 12—13 декабря.

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В Челябинске 12 декабря комитет по делам образования вновь отменил занятия в школах города из-за похолодания почти до -40 градусов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. «Сегодня, 12 декабря, в связи с низкой температурой воздуха, отменяются занятия в школах Челябинска с 1 по 11 класс первой и второй смены, — сообщает пресс-служба мэрии в своем telegram-канале. Школьники Челябинска из-за аномальных морозов не учатся с 7 декабря. Аномальные холода с температурами ниже минус 40 градусов задержатся в Челябинской области до 13 декабря включительно. Экстренное предупреждение 11 декабря распространил региональный гидрометеоцентр. Аномально-холодная погода со среднесуточными температурами воздуха на 7 градусов и более градусов ниже климатической нормы сохранится на всей территории Челябинской области 12—13 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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