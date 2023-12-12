Многие украинские высокопоставленные лица не понимают того, насколько нестабильно финансирование Украины со стороны США. У них нереалистичные ожидания насчет поставок от Штатов, заявили американские чиновники.
«Многие украинские руководители не осознают нестабильности дальнейшего финансирования со стороны США. У этих украинских генералов и высокопоставленных лиц нереалистичные ожидания относительно того, что и как будет поставлять Америка. Например, они просят миллионы артиллерийских снарядов из запасов Запада, которых не существует», — пишет The New York Times со ссылкой на чиновников. Издание также утверждает, что Украина хочет добиться «символических побед», нанося удары по российской инфраструктуре.
Главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден заявил, что Киев не сможет одержать победу над Россией, несмотря на поставки западного вооружения и военной техники. После посещения линии фронта главком призвал Украину «снять розовые очки», так как киевский режим не имеет возможности провести новое наступление в ближайшем будущем, передает «Царьград».
Многие украинские высокопоставленные лица не понимают того, насколько нестабильно финансирование Украины со стороны США. У них нереалистичные ожидания насчет поставок от Штатов, заявили американские чиновники. «Многие украинские руководители не осознают нестабильности дальнейшего финансирования со стороны США. У этих украинских генералов и высокопоставленных лиц нереалистичные ожидания относительно того, что и как будет поставлять Америка. Например, они просят миллионы артиллерийских снарядов из запасов Запада, которых не существует», — пишет The New York Times со ссылкой на чиновников. Издание также утверждает, что Украина хочет добиться «символических побед», нанося удары по российской инфраструктуре. Главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден заявил, что Киев не сможет одержать победу над Россией, несмотря на поставки западного вооружения и военной техники. После посещения линии фронта главком призвал Украину «снять розовые очки», так как киевский режим не имеет возможности провести новое наступление в ближайшем будущем, передает «Царьград».