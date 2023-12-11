На автовокзале Кургана из-за морозов отменили более сотни рейсов

12 декабря 2023 в 14:03 Размер текста - 17 +

В Кургане из-за морозов отменили более сотни рейсов на автовокзале Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На курганском автовокзале из-за сильных морозов отменили более сотни автобусных рейсов в населенные пункты региона. Информация об этом размещена в группе «Курганский транспорт» в соцсети «ВКонтакте». «По данным с табло автовокзала отменены все рейсы в Юргамыш, Мишкино, Сафакулево, Целинное, Усть-Уйское, Долговку, Камаган, Нижнее, Звериноголовское, Прорывное, Ершовку, Шатрово, Катайск, Макушино, Петухово, Пименовку, Усть-Утяк (санаторий „Лесники“)», — говорится в сообщении. Пассажирам рекомендуют уточнять статус рейсов в справочной автовокзала и по возможности пользоваться железнодорожным транспортом. Кроме того, движение автобусов частично отменено в направлении Куртамыша — 10 из 15 рейсов. До рабочего поселка Варгаши — 10 из 17 рейсов. Пять рейсов из восьми отменены в направлении села Глядянского, еще 10 из 16 рейсов в направлении Белозерского. URA.RU попыталось дозвониться до справочной автовокзала, чтобы уточнить ситуацию с отменой рейсов. На телефонный звонок никто не ответил.

На курганском автовокзале из-за сильных морозов отменили более сотни автобусных рейсов в населенные пункты региона. Информация об этом размещена в группе «Курганский транспорт» в соцсети «ВКонтакте». «По данным с табло автовокзала отменены все рейсы в Юргамыш, Мишкино, Сафакулево, Целинное, Усть-Уйское, Долговку, Камаган, Нижнее, Звериноголовское, Прорывное, Ершовку, Шатрово, Катайск, Макушино, Петухово, Пименовку, Усть-Утяк (санаторий „Лесники“)», — говорится в сообщении. Пассажирам рекомендуют уточнять статус рейсов в справочной автовокзала и по возможности пользоваться железнодорожным транспортом. Кроме того, движение автобусов частично отменено в направлении Куртамыша — 10 из 15 рейсов. До рабочего поселка Варгаши — 10 из 17 рейсов. Пять рейсов из восьми отменены в направлении села Глядянского, еще 10 из 16 рейсов в направлении Белозерского. URA.RU попыталось дозвониться до справочной автовокзала, чтобы уточнить ситуацию с отменой рейсов. На телефонный звонок никто не ответил.