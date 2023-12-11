11 декабря 2023

На автовокзале Кургана из-за морозов отменили более сотни рейсов

© Служба новостей «URA.RU»
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Железнодорожный вокзал. Курган, курение, зима, дед, сумки, курит, автобусный вокзал
В Кургане из-за морозов отменили более сотни рейсов на автовокзале Фото:

На курганском автовокзале из-за сильных морозов отменили более сотни автобусных рейсов в населенные пункты региона. Информация об этом размещена в группе «Курганский транспорт» в соцсети «ВКонтакте».

«По данным с табло автовокзала отменены все рейсы в Юргамыш, Мишкино, Сафакулево, Целинное, Усть-Уйское, Долговку, Камаган, Нижнее, Звериноголовское, Прорывное, Ершовку, Шатрово, Катайск, Макушино, Петухово, Пименовку, Усть-Утяк (санаторий „Лесники“)», — говорится в сообщении. Пассажирам рекомендуют уточнять статус рейсов в справочной автовокзала и по возможности пользоваться железнодорожным транспортом.

Кроме того, движение автобусов частично отменено в направлении Куртамыша — 10 из 15 рейсов. До рабочего поселка Варгаши — 10 из 17 рейсов. Пять рейсов из восьми отменены в направлении села Глядянского, еще 10 из 16 рейсов в направлении Белозерского.

URA.RU попыталось дозвониться до справочной автовокзала, чтобы уточнить ситуацию с отменой рейсов. На телефонный звонок никто не ответил.

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На курганском автовокзале из-за сильных морозов отменили более сотни автобусных рейсов в населенные пункты региона. Информация об этом размещена в группе «Курганский транспорт» в соцсети «ВКонтакте». «По данным с табло автовокзала отменены все рейсы в Юргамыш, Мишкино, Сафакулево, Целинное, Усть-Уйское, Долговку, Камаган, Нижнее, Звериноголовское, Прорывное, Ершовку, Шатрово, Катайск, Макушино, Петухово, Пименовку, Усть-Утяк (санаторий „Лесники“)», — говорится в сообщении. Пассажирам рекомендуют уточнять статус рейсов в справочной автовокзала и по возможности пользоваться железнодорожным транспортом. Кроме того, движение автобусов частично отменено в направлении Куртамыша — 10 из 15 рейсов. До рабочего поселка Варгаши — 10 из 17 рейсов. Пять рейсов из восьми отменены в направлении села Глядянского, еще 10 из 16 рейсов в направлении Белозерского. URA.RU попыталось дозвониться до справочной автовокзала, чтобы уточнить ситуацию с отменой рейсов. На телефонный звонок никто не ответил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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