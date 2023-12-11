В магазинах Екатеринбурга начали вводить ограничения на продажу яиц

В некоторых магазинах в Екатеринбурге ввели ограничения на продажу яиц — в одни руки отдают не больше трех упаковок. Соответствующие объявления на прилавках заметили покупатели.
«Уважаемые покупатели, в связи с перебоями поставок вводится ограничение продажи яйца, не более трех упаковок в одни руки. Спасибо за понимание», — говорится в объявлении, его фото публикует ЕАН.
Объявления появились в магазинах сети «Кировский», «Бристоль», а также в фирменных точках одного из главных производителей яиц в регионе — птицефабрике «Свердловская». Там продают не более 100 штук яиц в одни руки.
В Свердловской области в конце ноября резко выросли цены на яйца. В некоторых магазинах стоимость десятка яиц доходит до 150 рублей. В ситуации пообещал разобраться губернатор Евгений Куйвашев.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.