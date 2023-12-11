11 декабря 2023

В магазинах Екатеринбурга начали вводить ограничения на продажу яиц

© Служба новостей «URA.RU»
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Яица. Тюмень , яйца, яица, решетка яиц, десяток яиц
Цены на яйца продолжают расти Фото:

В некоторых магазинах в Екатеринбурге ввели ограничения на продажу яиц — в одни руки отдают не больше трех упаковок. Соответствующие объявления на прилавках заметили покупатели.

«Уважаемые покупатели, в связи с перебоями поставок вводится ограничение продажи яйца, не более трех упаковок в одни руки. Спасибо за понимание», — говорится в объявлении, его фото публикует ЕАН.

Объявления появились в магазинах сети «Кировский», «Бристоль», а также в фирменных точках одного из главных производителей яиц в регионе — птицефабрике «Свердловская». Там продают не более 100 штук яиц в одни руки.

В Свердловской области в конце ноября резко выросли цены на яйца. В некоторых магазинах стоимость десятка яиц доходит до 150 рублей. В ситуации пообещал разобраться губернатор Евгений Куйвашев.

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В некоторых магазинах в Екатеринбурге ввели ограничения на продажу яиц — в одни руки отдают не больше трех упаковок. Соответствующие объявления на прилавках заметили покупатели. «Уважаемые покупатели, в связи с перебоями поставок вводится ограничение продажи яйца, не более трех упаковок в одни руки. Спасибо за понимание», — говорится в объявлении, его фото публикует ЕАН. Объявления появились в магазинах сети «Кировский», «Бристоль», а также в фирменных точках одного из главных производителей яиц в регионе — птицефабрике «Свердловская». Там продают не более 100 штук яиц в одни руки. В Свердловской области в конце ноября резко выросли цены на яйца. В некоторых магазинах стоимость десятка яиц доходит до 150 рублей. В ситуации пообещал разобраться губернатор Евгений Куйвашев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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