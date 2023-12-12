Россия ввела временный запрет на экспорт пшеницы

12 декабря 2023 в 10:12 Размер текста - 17 +

Временный запрет продлится до 31 мая 2024 года Фото: Сергей Венявский © URA.RU В России временно запретили вывозить из страны твердую пшеницу. Это решение поможет поддерживать ситуацию с ценами на товары из этого продукта на внутреннем рынке. А также оно направлено на обеспечение продовольственной безопасности. Об этом сообщает правительство России. «В России вводится временное ограничение на вывоз из страны твердой пшеницы. Распоряжение об этом подписано», — говорится в постановлении . Известно, что данное решение направлено на обеспечение продовольственной безопасности. А также оно поможет поддерживать стабильную ситуацию с ценами на продукцию из пшеницы. Данное временное ограничение вступает в силу с момента публикации распоряжения и продлится до 31 мая 2024 года. В документе также указаны исключения. Например, твердую пшеницу можно вывозить из страны для оказания гуманитарной помощи, в качестве припасов. Также экспортировать зерно можно в рамках международных правительственных соглашений. Разрешается вывозить пшеницу в Южную Осетию и Абхазию, в страны-участницы Евразийского экономического союза тоже разрешен экспорт пшеницы, но в пределах установленных квот. А также при наличии разрешений, которые выдает Минсельхоз России. Ранее сообщалось, что были установлены тарифные квоты на вывоз основных зерновых культур в количестве 24 тысяч тонн. Данная льгота будет действовать на экспорт ячменя, кукурузы, пшеницы и ржи. Квота направлена в адрес тех стран, которые не состоят в Евразийском экономическом союзе. Ее действие начнется с 15 февраля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России временно запретили вывозить из страны твердую пшеницу. Это решение поможет поддерживать ситуацию с ценами на товары из этого продукта на внутреннем рынке. А также оно направлено на обеспечение продовольственной безопасности. Об этом сообщает правительство России. «В России вводится временное ограничение на вывоз из страны твердой пшеницы. Распоряжение об этом подписано», — говорится в постановлении. Известно, что данное решение направлено на обеспечение продовольственной безопасности. А также оно поможет поддерживать стабильную ситуацию с ценами на продукцию из пшеницы. Данное временное ограничение вступает в силу с момента публикации распоряжения и продлится до 31 мая 2024 года. В документе также указаны исключения. Например, твердую пшеницу можно вывозить из страны для оказания гуманитарной помощи, в качестве припасов. Также экспортировать зерно можно в рамках международных правительственных соглашений. Разрешается вывозить пшеницу в Южную Осетию и Абхазию, в страны-участницы Евразийского экономического союза тоже разрешен экспорт пшеницы, но в пределах установленных квот. А также при наличии разрешений, которые выдает Минсельхоз России. Ранее сообщалось, что были установлены тарифные квоты на вывоз основных зерновых культур в количестве 24 тысяч тонн. Данная льгота будет действовать на экспорт ячменя, кукурузы, пшеницы и ржи. Квота направлена в адрес тех стран, которые не состоят в Евразийском экономическом союзе. Ее действие начнется с 15 февраля.