Курганцы из-за сломанного котла рискуют замерзнуть во время аномальных морозов

В Петуховском округе сломался котел Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Проблемы с отоплением в Курганской области в 2023—2024 годах

Компания мэрии курганского округа столкнулась с ЧП — в аномальные морозы до -44 градусов сломался котел, из-за чего жители рискуют остаться без отопления. Об этом сообщается в группе администрации Петуховского округа в социальной сети «ВКонтакте».

«В связи с неисправностью первого котла центральной котельной произведена остановка котлов. В настоящее время все необходимые силы и средства для устранения неисправности имеются, работы ведутся», — указано в посте администрации округа. В группе также есть пост, в котором говорилось, что котельные работали от генератора. В посте указано, что снижения температуры не было.

Сообщается, что временная остановка котла не повлияет на циркуляцию теплоносителя, который идет на жилые дома. В настоящее время температура теплоносителя составляет 58 градусов. Чиновники отмечают, что ремонт неисправного котла приведет к тому, что постепенно в жилых дома начнет падать температура. Также работу осложняют аномальные холода в Курганской области. В посте указано, что после ремонтных работ показатель температуре будет нормализован.

В комментариях под постом жители выразили недовольство, заявив, что в жилых домах температура воздухе еле достигала 15 градусов при исправном котле. «Нормативные значения температуры в квартирах должны быть не ниже 18 градусов. При несоответствии температурного режима в квартирах обязаны снизить тарифы на тепловую энергию, в независимости имеется прибор учета или нет», — пишет пользователь социальной сети в комментариях.

Ранее URA.RU писало, что в городе Макушино Курганской области местная котельная не имеет необходимых запасов угля и грозит оставить людей без отопления. Позднее власти курганского округа сообщили, что не согласны с жалобами жителей на отсутствие угля.