11 декабря 2023

Компания Худайнатова купила нефтяные активы в ХМАО, проданные банком «Траст»

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча нефти и газа, нефтедобыча, силуэт, нефтяная вышка
ННК купила две нефтяные компании в ХМАО Фото:

Независимая нефтегазовая компания (ННК) Эдуарда Худайнатова купила нефтяные предприятия «Инга» и «Транс-Ойл», которые выставил на торги банк непрофильных активов «Траст». «Коммерсант» сообщил, что на эти активы претендовал «Лукойл».

«Покупателем бывших добычных активов в ХМАО-Югре — „Инга“ и „Транс-Ойл“ — стала структура Независимой нефтегазовой компании (ННК) Эдуарда Худайнатова. С ННК за эти активы конкурировал, в том числе „Лукойл“, имеющий ресурсную базу вблизи месторождений», — сообщил «Коммерсант».

Заявки на торги по покупке компаний подали шесть покупателей. Итоговая стоимость двух активов почти в три раза превысила стартовую цену. Запасы месторождений НК «Инга» и «Транс-Ойл» составляют более 127 млн тонн нефти.

Агентство направило запросы в банк «Траст» и компанию ННК с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запросы не поступил.

Ранее URA.RU писало, что банк «Траст» продал две нефтяные компании из ХМАО: «Инга» и «Транс-Ойл». Цена составила более 20 миллиардов рублей.

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Независимая нефтегазовая компания (ННК) Эдуарда Худайнатова купила нефтяные предприятия «Инга» и «Транс-Ойл», которые выставил на торги банк непрофильных активов «Траст». «Коммерсант» сообщил, что на эти активы претендовал «Лукойл». «Покупателем бывших добычных активов в ХМАО-Югре — „Инга“ и „Транс-Ойл“ — стала структура Независимой нефтегазовой компании (ННК) Эдуарда Худайнатова. С ННК за эти активы конкурировал, в том числе „Лукойл“, имеющий ресурсную базу вблизи месторождений», — сообщил «Коммерсант». Заявки на торги по покупке компаний подали шесть покупателей. Итоговая стоимость двух активов почти в три раза превысила стартовую цену. Запасы месторождений НК «Инга» и «Транс-Ойл» составляют более 127 млн тонн нефти. Агентство направило запросы в банк «Траст» и компанию ННК с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запросы не поступил. Ранее URA.RU писало, что банк «Траст» продал две нефтяные компании из ХМАО: «Инга» и «Транс-Ойл». Цена составила более 20 миллиардов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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