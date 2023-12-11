В Тюмени объявлено штормовое предупреждение

Температура воздуха будет оставаться на 10 градусов ниже нормы
Аномальные морозы в Тюмени сохранятся на период 13 и 14 декабря. О штормовом предупреждении сообщает telegram-канал «Оповещение72».
«Внимание! На юге Тюменской области 13 и 14 декабря сохранится аномально холодная погода, среднесуточная температура воздуха ниже климатической нормы на 10 градусов и более», — говорится в предупреждении.
Ранее URA.RU писало о том, как спастись от переохлаждения в морозы. В частности, важно выбирать не тесную одежду и обувь по размеру.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!