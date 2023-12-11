11 декабря 2023

В Тюмени объявлено штормовое предупреждение

В Тюмени 13 и 14 декабря ожидаются аномальные морозы
© Служба новостей «URA.RU»
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Температура воздуха будет оставаться на 10 градусов ниже нормы Фото:

Аномальные морозы в Тюмени сохранятся на период 13 и 14 декабря. О штормовом предупреждении сообщает telegram-канал «Оповещение72».

«Внимание! На юге Тюменской области 13 и 14 декабря сохранится аномально холодная погода, среднесуточная температура воздуха ниже климатической нормы на 10 градусов и более», — говорится в предупреждении.

Ранее URA.RU писало о том, как спастись от переохлаждения в морозы. В частности, важно выбирать не тесную одежду и обувь по размеру.

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Аномальные морозы в Тюмени сохранятся на период 13 и 14 декабря. О штормовом предупреждении сообщает telegram-канал «Оповещение72». «Внимание! На юге Тюменской области 13 и 14 декабря сохранится аномально холодная погода, среднесуточная температура воздуха ниже климатической нормы на 10 градусов и более», — говорится в предупреждении. Ранее URA.RU писало о том, как спастись от переохлаждения в морозы. В частности, важно выбирать не тесную одежду и обувь по размеру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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