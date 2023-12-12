Мишустин поддержал российских производителей товаров для детей

Кабмин расширил список детских товаров со сниженной ставкой НДС
© Служба новостей «URA.RU»
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Лето в городе. Челябинск, лето, дети, девочка, каникулы, велосипед, детская безопасность
В список товаров со сниженной ставкой НДС вошли детские велосипеды Фото:

Велосипеды, автокресла и соски попали в список детских товаров, которые облагаются по сниженной ставке НДС. Такое решение приняло правительство России.

«В перечень добавлены велосипеды, автокресла и бустеры, детские стулья и стульчики для кормления, бутылочки, соски, ванночки, горки для купания и другие изделия для ухода за детьми», — передает пресс-служба правительства. Отмечается, что на эти товары будет действовать 10% ставка НДС.

Также кабмин принял постановление, которое направлено на повышение качества и доступности товаров для детей. Также в нем прописана цель — увеличить долю отечественной продукции на рынке РФ.

Ранее Минпромторг сообщал, что понижение НДС на детские товары снизит налоговую нагрузку на предприятия, а также простимулирует спрос. До решения правительства от 12 декабря, в списке товаров с пониженным НДС были швейные изделия, головные уборы, обувь, коляски, детские кровати, игрушки и подгузники.

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Велосипеды, автокресла и соски попали в список детских товаров, которые облагаются по сниженной ставке НДС. Такое решение приняло правительство России. «В перечень добавлены велосипеды, автокресла и бустеры, детские стулья и стульчики для кормления, бутылочки, соски, ванночки, горки для купания и другие изделия для ухода за детьми», — передает пресс-служба правительства. Отмечается, что на эти товары будет действовать 10% ставка НДС. Также кабмин принял постановление, которое направлено на повышение качества и доступности товаров для детей. Также в нем прописана цель — увеличить долю отечественной продукции на рынке РФ. Ранее Минпромторг сообщал, что понижение НДС на детские товары снизит налоговую нагрузку на предприятия, а также простимулирует спрос. До решения правительства от 12 декабря, в списке товаров с пониженным НДС были швейные изделия, головные уборы, обувь, коляски, детские кровати, игрушки и подгузники.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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