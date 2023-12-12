Общество Мишустин поддержал российских производителей товаров для детей Кабмин расширил список детских товаров со сниженной ставкой НДС 12 декабря 2023 в 11:14 Размер текста - 17 + В список товаров со сниженной ставкой НДС вошли детские велосипеды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Велосипеды, автокресла и соски попали в список детских товаров, которые облагаются по сниженной ставке НДС. Такое решение приняло правительство России. «В перечень добавлены велосипеды, автокресла и бустеры, детские стулья и стульчики для кормления, бутылочки, соски, ванночки, горки для купания и другие изделия для ухода за детьми», — передает пресс-служба правительства. Отмечается, что на эти товары будет действовать 10% ставка НДС. Также кабмин принял постановление, которое направлено на повышение качества и доступности товаров для детей. Также в нем прописана цель — увеличить долю отечественной продукции на рынке РФ. Ранее Минпромторг сообщал, что понижение НДС на детские товары снизит налоговую нагрузку на предприятия, а также простимулирует спрос. До решения правительства от 12 декабря, в списке товаров с пониженным НДС были швейные изделия, головные уборы, обувь, коляски, детские кровати, игрушки и подгузники. Велосипеды, автокресла и соски попали в список детских товаров, которые облагаются по сниженной ставке НДС. Такое решение приняло правительство России. «В перечень добавлены велосипеды, автокресла и бустеры, детские стулья и стульчики для кормления, бутылочки, соски, ванночки, горки для купания и другие изделия для ухода за детьми», — передает пресс-служба правительства. Отмечается, что на эти товары будет действовать 10% ставка НДС. Также кабмин принял постановление, которое направлено на повышение качества и доступности товаров для детей. Также в нем прописана цель — увеличить долю отечественной продукции на рынке РФ. Ранее Минпромторг сообщал, что понижение НДС на детские товары снизит налоговую нагрузку на предприятия, а также простимулирует спрос. До решения правительства от 12 декабря, в списке товаров с пониженным НДС были швейные изделия, головные уборы, обувь, коляски, детские кровати, игрушки и подгузники. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям