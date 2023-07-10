РБК: в России расширят перечень детских товаров с льготным НДС

11 июля 2023 в 02:55 Размер текста - 17 +

В Минпромторге уверены, что расширение перечня детских товаров, для которых действует льготная ставка НДС, окажет поддержку семьям с детьми Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России собираются расширить перечень детских товаров, на которые распространяется пониженная ставка в 10% от налога на добавленную стоимость (НДС). Это информация содержится в экспертном заключении аппарата правительства. Комиссия по законопроектной деятельности уже одобрила соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ. «Цель проекта заключается в снижении налоговой нагрузки до 10% на предприятия индустрии детских товаров, чтобы поддержать потребительский спрос. Это также должно увеличить темпы роста рынка и долю детских товаров российского производства на внутреннем рынке», — пояснили в пресс-службе Минпромторга, передает РБК. В стране уже действует льготная ставка НДС на некоторые детские товары отечественных производителей. Сюда входят трикотаж и швейные изделия, нательное белье, головные уборы и обувь, коляски, детские кровати, игрушки, подгузники, тетради, пеналы, альбомы для рисования и другие школьные принадлежности. Для остальных товаров утверждена ставка в 20% НДС. Ранее россиян предупреждали об опасности детских игрушек. По мнению экспертов, крайне важно, чтобы игрушки для самых маленьких детей были сертифицированы.

В России собираются расширить перечень детских товаров, на которые распространяется пониженная ставка в 10% от налога на добавленную стоимость (НДС). Это информация содержится в экспертном заключении аппарата правительства. Комиссия по законопроектной деятельности уже одобрила соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ. «Цель проекта заключается в снижении налоговой нагрузки до 10% на предприятия индустрии детских товаров, чтобы поддержать потребительский спрос. Это также должно увеличить темпы роста рынка и долю детских товаров российского производства на внутреннем рынке», — пояснили в пресс-службе Минпромторга, передает РБК. В стране уже действует льготная ставка НДС на некоторые детские товары отечественных производителей. Сюда входят трикотаж и швейные изделия, нательное белье, головные уборы и обувь, коляски, детские кровати, игрушки, подгузники, тетради, пеналы, альбомы для рисования и другие школьные принадлежности. Для остальных товаров утверждена ставка в 20% НДС. Ранее россиян предупреждали об опасности детских игрушек. По мнению экспертов, крайне важно, чтобы игрушки для самых маленьких детей были сертифицированы.