РБК: в России расширят перечень детских товаров с льготным НДС

В России собираются расширить перечень детских товаров, на которые распространяется пониженная ставка в 10% от налога на добавленную стоимость (НДС). Это информация содержится в экспертном заключении аппарата правительства. Комиссия по законопроектной деятельности уже одобрила соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ.
«Цель проекта заключается в снижении налоговой нагрузки до 10% на предприятия индустрии детских товаров, чтобы поддержать потребительский спрос. Это также должно увеличить темпы роста рынка и долю детских товаров российского производства на внутреннем рынке», — пояснили в пресс-службе Минпромторга, передает РБК.
В стране уже действует льготная ставка НДС на некоторые детские товары отечественных производителей. Сюда входят трикотаж и швейные изделия, нательное белье, головные уборы и обувь, коляски, детские кровати, игрушки, подгузники, тетради, пеналы, альбомы для рисования и другие школьные принадлежности. Для остальных товаров утверждена ставка в 20% НДС.
Ранее россиян предупреждали об опасности детских игрушек. По мнению экспертов, крайне важно, чтобы игрушки для самых маленьких детей были сертифицированы.
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