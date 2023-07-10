10 июля 2023

РБК: в России расширят перечень детских товаров с льготным НДС

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые детские сады и строительство трамвайной линии в Академический. Екатеринбург, детский сад, детсад, дошкольное учреждение, детский сад45
В Минпромторге уверены, что расширение перечня детских товаров, для которых действует льготная ставка НДС, окажет поддержку семьям с детьми Фото:

В России собираются расширить перечень детских товаров, на которые распространяется пониженная ставка в 10% от налога на добавленную стоимость (НДС). Это информация содержится в экспертном заключении аппарата правительства. Комиссия по законопроектной деятельности уже одобрила соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ.

«Цель проекта заключается в снижении налоговой нагрузки до 10% на предприятия индустрии детских товаров, чтобы поддержать потребительский спрос. Это также должно увеличить темпы роста рынка и долю детских товаров российского производства на внутреннем рынке», — пояснили в пресс-службе Минпромторга, передает РБК.

В стране уже действует льготная ставка НДС на некоторые детские товары отечественных производителей. Сюда входят трикотаж и швейные изделия, нательное белье, головные уборы и обувь, коляски, детские кровати, игрушки, подгузники, тетради, пеналы, альбомы для рисования и другие школьные принадлежности. Для остальных товаров утверждена ставка в 20% НДС.

Ранее россиян предупреждали об опасности детских игрушек. По мнению экспертов, крайне важно, чтобы игрушки для самых маленьких детей были сертифицированы.

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В России собираются расширить перечень детских товаров, на которые распространяется пониженная ставка в 10% от налога на добавленную стоимость (НДС). Это информация содержится в экспертном заключении аппарата правительства. Комиссия по законопроектной деятельности уже одобрила соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ. «Цель проекта заключается в снижении налоговой нагрузки до 10% на предприятия индустрии детских товаров, чтобы поддержать потребительский спрос. Это также должно увеличить темпы роста рынка и долю детских товаров российского производства на внутреннем рынке», — пояснили в пресс-службе Минпромторга, передает РБК. В стране уже действует льготная ставка НДС на некоторые детские товары отечественных производителей. Сюда входят трикотаж и швейные изделия, нательное белье, головные уборы и обувь, коляски, детские кровати, игрушки, подгузники, тетради, пеналы, альбомы для рисования и другие школьные принадлежности. Для остальных товаров утверждена ставка в 20% НДС. Ранее россиян предупреждали об опасности детских игрушек. По мнению экспертов, крайне важно, чтобы игрушки для самых маленьких детей были сертифицированы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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