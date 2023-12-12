В Курганской области образовалась острая нехватка таксистов

Спрос на таксистов в Курганской области вырос на 34%

Из-за аномальных холодов вырос спрос на такси и доставку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области почти за месяц на 34% выросла потребность в водителях такси. Также в регионе образовалась нехватка курьеров. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила региональный представитель «Авито Работа» на Урале Елизавета Чурина.

«За последние недели в Курганской области увеличилось число вакансий как для курьеров, так и для водителей такси. Если сравнивать период с 8 ноября по 7 декабря с таким же по продолжительности предыдущим периодом (8 октября-7 ноября), то для курьеров стало на 26% больше предложений, а для таксистов — на 34%», — рассказала URA.RU Чурина.

Журналисту пояснили, что по размеру средних заработных плат, которые обещают в вакансиях работодатели, за это время особо заметных изменений не произошло. Зарплатные предложения для курьеров в регионе составляют в среднем 78 189 рублей, для водителей такси — 84 121 рубль в месяц. «Курьеры и таксисты традиционно входят в число наиболее востребованных работников, эта тенденция характерна как для всей России, так и для регионов. И на спрос, конечно, влияет сезонность: в холодную погоду люди чаще пользуются услугами такси и доставок», — пояснила корреспонденту Чурина.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области перед Новым годом образовалась нехватка рабочего персонала. Спрос на сотрудников в этой сфере вырастал на 38%.