В Курганской области перед Новым годом образовалась нехватка рабочего персонала

В Курганской области не хватает рабочих, страховщиков и юристов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области в ноябре возникла острая нехватка рабочего персонала. Спрос на сотрудников в этой сфере вырос на 38%. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили специалисты платформы для поиска работы HeadHunter.

«Наибольшее количество вакансий в ноябре 2023 года относилось к профессиональным сферам „Рабочий персонал“ (30% предложений о работе), „Продажи, обслуживание клиентов“ (22%), „Производство, сервисное обслуживание“ (21%) и „Строительство, недвижимость“ (18%)», — рассказали URA.RU эксперты.

Журналисту также сообщили, что высокая активность была зафиксирована в области науки и образования. Там, по данным аналитиков, в ноябре было открыто вакансий на 143% больше, чем за этот же месяц в 2022 году. Сообщается, что спрос наблюдается и в таких сферах, как «Страхование» (+125%), «Административный персонал» (+107%), «Домашний, обслуживающий персонал» (+100%), «Юристы» (+100%). Между тем, на 22% сократилось число вакансий в сфере медицины и фармацевтики.

Ранее URA.RU писало, что курганские рестораторы перед Новым годом массово искали поваров и официантов. Предложение от работодателей в разы превышало спрос со стороны соискателей. Число предложений увеличивалось почти в два раза.