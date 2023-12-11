Курганская больница отправила лекарства на фронт. Фото

Сотрудники Далматовской ЦРБ собрали средства медпомощи для бойцов СВО

12 декабря 2023 в 12:27 Размер текста - 17 +

Врачи собрали лекарства и носки для бойцов СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сотрудники Далматовской районной больницы (ЦРБ) собрали гуманитарный груз весом 50 килограмм для бойцов специальной военной операции. Об этом сообщается на официальном сайте медицинского учреждения. «Сотрудники „Далматовская ЦРБ“ в очередной раз отправили 50 кг гуманитарного груза в Фонд защитников отечества для бойцов специальной военной операции. Были сформированы коробки с необходимыми на фронте лекарственными препаратами, перевязочными материалами, теплыми шерстяными носками», — указано на сайте больницы. Ситуация с помощью бойцам специальной военной операции контролируется губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. Ранее бронежилет, подаренный главой региона, спас жизнь бойцу. Шумков также отслеживает, как проходит лечение участников спецоперации. Ранее URA.RU писало, что сотрудники «Курганмашзавода» отправили гуманитарный груз бойцам СВО. В посылки для участников специальной военной операции вошли кофе, конфеты и шоколад. Сотрудники Далматовской больницы собрали 50 килограмм помощи для участников СВО Фото: сайт Далматовской ЦРБ

Сотрудники Далматовской районной больницы (ЦРБ) собрали гуманитарный груз весом 50 килограмм для бойцов специальной военной операции. Об этом сообщается на официальном сайте медицинского учреждения. «Сотрудники „Далматовская ЦРБ“ в очередной раз отправили 50 кг гуманитарного груза в Фонд защитников отечества для бойцов специальной военной операции. Были сформированы коробки с необходимыми на фронте лекарственными препаратами, перевязочными материалами, теплыми шерстяными носками», — указано на сайте больницы. Ситуация с помощью бойцам специальной военной операции контролируется губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. Ранее бронежилет, подаренный главой региона, спас жизнь бойцу. Шумков также отслеживает, как проходит лечение участников спецоперации. Ранее URA.RU писало, что сотрудники «Курганмашзавода» отправили гуманитарный груз бойцам СВО. В посылки для участников специальной военной операции вошли кофе, конфеты и шоколад.