Губернатор ЯНАО Артюхов назвал главные качества ямальцев

Дмитрий Артюхов поздравил жителей Ямала с Днем Конституции

12 декабря 2023 в 12:51 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов поздравил ямальцев с Днем Конституции и назвал их основные качества Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов назвал главные качества ямальцев, которые приведут округ к успеху и процветанию. Он перечислил их в своем поздравлении, приуроченном ко Дню Конституции, сообщает пресс-служба окружного правительства. «В непростые времена основной закон государства гарантирует стабильность. Сохранение и приумножение достижений, бережное отношение к истории, динамичное развитие государства — наши главные задачи. Уверен, гражданская активность, ответственность и трудолюбие ямальцев и впредь будут вести страну к успеху и процветанию», — приводит слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. День Конституции отмечается в России 12 декабря. В 1993 году на всенародном референдуме был принят основной закон Российской Федерации. В 2020 году на референдуме большинство россиян одобрило внесение поправок в документ, которые обеспечили доступность медицины, социальных гарантий и недопустимость фальсификации истории. Ни один закон РФ не может противоречить Конституции. С поздравлениями к жителям УрФО обратился и полпред президента РФ Владимир Якушев. Он сказал, что гарантии прав и свобод человека, федеративное устройство и социальное государство, провозглашенные 30 лет назад, сегодня стали реальностью. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов назвал главные качества ямальцев, которые приведут округ к успеху и процветанию. Он перечислил их в своем поздравлении, приуроченном ко Дню Конституции, сообщает пресс-служба окружного правительства. «В непростые времена основной закон государства гарантирует стабильность. Сохранение и приумножение достижений, бережное отношение к истории, динамичное развитие государства — наши главные задачи. Уверен, гражданская активность, ответственность и трудолюбие ямальцев и впредь будут вести страну к успеху и процветанию», — приводит слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. День Конституции отмечается в России 12 декабря. В 1993 году на всенародном референдуме был принят основной закон Российской Федерации. В 2020 году на референдуме большинство россиян одобрило внесение поправок в документ, которые обеспечили доступность медицины, социальных гарантий и недопустимость фальсификации истории. Ни один закон РФ не может противоречить Конституции. С поздравлениями к жителям УрФО обратился и полпред президента РФ Владимир Якушев. Он сказал, что гарантии прав и свобод человека, федеративное устройство и социальное государство, провозглашенные 30 лет назад, сегодня стали реальностью.