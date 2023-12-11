11 декабря 2023

Губернатор ЯНАО Артюхов назвал главные качества ямальцев

Дмитрий Артюхов поздравил жителей Ямала с Днем Конституции
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов поздравил ямальцев с Днем Конституции и назвал их основные качества Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов назвал главные качества ямальцев, которые приведут округ к успеху и процветанию. Он перечислил их в своем поздравлении, приуроченном ко Дню Конституции, сообщает пресс-служба окружного правительства.

«В непростые времена основной закон государства гарантирует стабильность. Сохранение и приумножение достижений, бережное отношение к истории, динамичное развитие государства — наши главные задачи. Уверен, гражданская активность, ответственность и трудолюбие ямальцев и впредь будут вести страну к успеху и процветанию», — приводит слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте.

День Конституции отмечается в России 12 декабря. В 1993 году на всенародном референдуме был принят основной закон Российской Федерации. В 2020 году на референдуме большинство россиян одобрило внесение поправок в документ, которые обеспечили доступность медицины, социальных гарантий и недопустимость фальсификации истории. Ни один закон РФ не может противоречить Конституции.

С поздравлениями к жителям УрФО обратился и полпред президента РФ Владимир Якушев. Он сказал, что гарантии прав и свобод человека, федеративное устройство и социальное государство, провозглашенные 30 лет назад, сегодня стали реальностью.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов назвал главные качества ямальцев, которые приведут округ к успеху и процветанию. Он перечислил их в своем поздравлении, приуроченном ко Дню Конституции, сообщает пресс-служба окружного правительства. «В непростые времена основной закон государства гарантирует стабильность. Сохранение и приумножение достижений, бережное отношение к истории, динамичное развитие государства — наши главные задачи. Уверен, гражданская активность, ответственность и трудолюбие ямальцев и впредь будут вести страну к успеху и процветанию», — приводит слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. День Конституции отмечается в России 12 декабря. В 1993 году на всенародном референдуме был принят основной закон Российской Федерации. В 2020 году на референдуме большинство россиян одобрило внесение поправок в документ, которые обеспечили доступность медицины, социальных гарантий и недопустимость фальсификации истории. Ни один закон РФ не может противоречить Конституции. С поздравлениями к жителям УрФО обратился и полпред президента РФ Владимир Якушев. Он сказал, что гарантии прав и свобод человека, федеративное устройство и социальное государство, провозглашенные 30 лет назад, сегодня стали реальностью.
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© Служба новостей «URA.RU»
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