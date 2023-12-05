05 декабря 2023

Прокуратура требует отправить блогера Уланову и ее мужа за решетку

Прокуратура обжаловала меру пресечения для блогера Екатерины Улановой и ее мужа
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебный процесс по делу экс-мэра Каменска-Уральского Михаила Астахова. Свердловская область, Каменск-Уральский, приговор, судья, суд
Суд решил не заключать Екатерину под стражу Фото:

Прокуратура обжаловала меру пресечения для екатеринбургского блогера Екатерины Улановой и ее мужа Алексея, на которых массово жаловались клиенты из-за задержки товаров и возврата денег. Сейчас в отношении семьи действует запрет определенных действий, следствие настаивает на содержание под стражей. Об этом сообщает свердловское ведомство.

«Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга по результатам рассмотрения постановлений о возбуждении перед судом ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу принял решения об отказе в удовлетворении ходатайств следователя, избрав в отношении девушки меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ее супруг по результатам судебного заседания освобожден из-под стражи в зале суда», — заявили в прокуратуре.

Уланову и ее мужа обвиняются в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору денежных средств. Клиенты «Уланова-бюро» переводили деньги блогеру, а та обещала купить им бытовую технику, телефоны и другие товары. Однако покупатели так свой вещей и не дождались. Свердловский Роспотребнадзор стал искать жертв Улановой, чтобы подать коллективный иск к предпринимательнице. Собравшихся оказалось полтысячи человек.

К делу подключился глава СК РФ Александр Бастрыкин, на девушку завели уголовное дело. Улановой грозит до десяти лет лишения свободы. Пока идет следствие, Екатерине запрещено выходить из дома после 22 часов, ее муж также освобожден из-под стражи.

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Прокуратура обжаловала меру пресечения для екатеринбургского блогера Екатерины Улановой и ее мужа Алексея, на которых массово жаловались клиенты из-за задержки товаров и возврата денег. Сейчас в отношении семьи действует запрет определенных действий, следствие настаивает на содержание под стражей. Об этом сообщает свердловское ведомство. «Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга по результатам рассмотрения постановлений о возбуждении перед судом ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу принял решения об отказе в удовлетворении ходатайств следователя, избрав в отношении девушки меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ее супруг по результатам судебного заседания освобожден из-под стражи в зале суда», — заявили в прокуратуре. Уланову и ее мужа обвиняются в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору денежных средств. Клиенты «Уланова-бюро» переводили деньги блогеру, а та обещала купить им бытовую технику, телефоны и другие товары. Однако покупатели так свой вещей и не дождались. Свердловский Роспотребнадзор стал искать жертв Улановой, чтобы подать коллективный иск к предпринимательнице. Собравшихся оказалось полтысячи человек. К делу подключился глава СК РФ Александр Бастрыкин, на девушку завели уголовное дело. Улановой грозит до десяти лет лишения свободы. Пока идет следствие, Екатерине запрещено выходить из дома после 22 часов, ее муж также освобожден из-под стражи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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