Балицкий сообщил о продвижении российских войск у Новопокровки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий. Мелитополь, балицкий евгений
Обстрелы населенных пунктов со стороны ВСУ в Запорожской области не прекращаются Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Запорожском направлении обстановка остается напряженной. Но при этом ВС РФ продвинулись у Новопокровки. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем telgram-канале.

«Наши подразделения значительно продвинулись вперед северо-восточнее Новопокровки», — пишет губернатор. Он добавил, что не прекращаются обстрелы таких населенных пунктов, как Васильевка, Полог и Токмака. За сутки ВСУ совершили свыше 90 обстрелов. По словам Балицкого, обстановка стабильно напряженная.

Ранее сообщалось, что саперы России уничтожили важный объект ВСУ в Запорожской области. Какой именно не уточняется. Как отметил командир группы с позывным «Сварог», украинская армия не может продвинуться в связи с действиями ВС РФ.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Запорожском направлении обстановка остается напряженной. Но при этом ВС РФ продвинулись у Новопокровки. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем telgram-канале. «Наши подразделения значительно продвинулись вперед северо-восточнее Новопокровки», — пишет губернатор. Он добавил, что не прекращаются обстрелы таких населенных пунктов, как Васильевка, Полог и Токмака. За сутки ВСУ совершили свыше 90 обстрелов. По словам Балицкого, обстановка стабильно напряженная. Ранее сообщалось, что саперы России уничтожили важный объект ВСУ в Запорожской области. Какой именно не уточняется. Как отметил командир группы с позывным «Сварог», украинская армия не может продвинуться в связи с действиями ВС РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...