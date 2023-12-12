Балицкий сообщил о продвижении российских войск у Новопокровки

12 декабря 2023 в 12:22 Размер текста - 17 +

Обстрелы населенных пунктов со стороны ВСУ в Запорожской области не прекращаются Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Запорожском направлении обстановка остается напряженной. Но при этом ВС РФ продвинулись у Новопокровки. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем telgram-канале. «Наши подразделения значительно продвинулись вперед северо-восточнее Новопокровки», — пишет губернатор . Он добавил, что не прекращаются обстрелы таких населенных пунктов, как Васильевка, Полог и Токмака. За сутки ВСУ совершили свыше 90 обстрелов. По словам Балицкого, обстановка стабильно напряженная. Ранее сообщалось, что саперы России уничтожили важный объект ВСУ в Запорожской области. Какой именно не уточняется. Как отметил командир группы с позывным «Сварог», украинская армия не может продвинуться в связи с действиями ВС РФ.

На Запорожском направлении обстановка остается напряженной. Но при этом ВС РФ продвинулись у Новопокровки. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем telgram-канале. «Наши подразделения значительно продвинулись вперед северо-восточнее Новопокровки», — пишет губернатор. Он добавил, что не прекращаются обстрелы таких населенных пунктов, как Васильевка, Полог и Токмака. За сутки ВСУ совершили свыше 90 обстрелов. По словам Балицкого, обстановка стабильно напряженная. Ранее сообщалось, что саперы России уничтожили важный объект ВСУ в Запорожской области. Какой именно не уточняется. Как отметил командир группы с позывным «Сварог», украинская армия не может продвинуться в связи с действиями ВС РФ.