11 декабря 2023

Где в Перми купить самые дешевые яйца. Фото

Самые дешевые яйца в Перми продаются в супермаркетах «Лента» и «Магнит»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Самые дешевые яйца второй категории можно купить за 94,99 рублей за 10 штук Фото:
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В Перми в преддверии нового года подорожали куриные яйца. По данным Пермьстата повышение наблюдается на протяжении четырех месяцев. Журналисты URA.RU обошли пермские супермаркеты и выяснили, где можно купить самые дешевые яйца.

«В пермских сетевых магазинах стоимость яиц начинается от 94,99 рублей за десять штук. Речь идет о второй категории. Стоимость яиц отборной категории может доходить до 169,99 рублей за десяток», — поясняют корреспонденты агентства.

«Магнит»

Самые дорогие яйца представлены в сети магазинов «Магнит». Десяток отборной категории марки «Здоровая ферма» будет стоить 169,99 рублей. В то же время супермаркеты предлагают одни из самых дешевых яиц в городе. «Яйцо столовое С0» можно купить за 109,99. Стоимость первой категории здесь средняя по городу — 119,99 рублей.

«Самокат»

Если заказывать доставку яиц через сервис «Самокат», придется заплатить не менее 129 рублей. За эту стоимость привезут десяток яиц первой категории. Отборные здесь стоят от 135 до 145 рублей.

«Берег»

В супермаркете «Берег» одни из самых дорогих яиц. Десяток первой категории стоит 129,90 рублей. А отборные можно купить за 139,90 рублей.

«Красное и белое»

Эта сеть магазинов славилась самыми дешевыми яйцами в городе, но сейчас ценник на них не низкий. Десяток яиц первой категории здесь предлагают за 124,90 рубля.

«Пятерочка»

Стоимость яиц отборной категории в «Пятерочке» не уступает «Берегу» — 139,99 рублей. Но первая категория здесь дешевле — 119,99. Также в супермаркетах есть яйца второй категории за 99,99 рублей.

«Монетка»

Супермаркеты «Монетка» предлагают купить яйца первой категории поштучно за 10,9 рублей. Если взять десяток, получится 109,99 рублей. Десять штук в упаковке будут стоить дороже — 119,99 рублей. Вторую категория здесь покупать не выгодно, и так как десяток предлагают за 117,99 рублей.

«Чижик»

В супермаркетах «Чижик» яйца первой категории продают по одной из самых демократичных цен. Десять штук отдадут за 109 рублей.

«Перекресток»

В сети магазинов «Перекресток» яйца второй категории продают по такой же цене, как в «Петерочке» — 99,99 рублей. Первая категория стоит от 104,99 до 111,99 рублей в зависимости от производителя. За десяток отборных придется заплатить от 119,99 до 129,99 рублей.

«Лента»

Самые дешевые яйца продаются в супермаркетах «Лента». Вторая категория стоит 94,99 рублей, первая — 99,99 рублей, отборная — 114,99 и 119,99 рублей.

Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском стоимость яиц выросли на 15%. Пермское УФАС проводит проверку из-за высоких цен.

Яйцо дешевле 100 рублей за десять штук продается в «Ленте»
Яйцо дешевле 100 рублей за десять штук продается в «Ленте»
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Самое дешевое яйцо отборной категории продается в «Магните»
Самое дешевое яйцо отборной категории продается в «Магните»
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В Перми в преддверии нового года подорожали куриные яйца. По данным Пермьстата повышение наблюдается на протяжении четырех месяцев. Журналисты URA.RU обошли пермские супермаркеты и выяснили, где можно купить самые дешевые яйца. «В пермских сетевых магазинах стоимость яиц начинается от 94,99 рублей за десять штук. Речь идет о второй категории. Стоимость яиц отборной категории может доходить до 169,99 рублей за десяток», — поясняют корреспонденты агентства. Самые дорогие яйца представлены в сети магазинов «Магнит». Десяток отборной категории марки «Здоровая ферма» будет стоить 169,99 рублей. В то же время супермаркеты предлагают одни из самых дешевых яиц в городе. «Яйцо столовое С0» можно купить за 109,99. Стоимость первой категории здесь средняя по городу — 119,99 рублей. Если заказывать доставку яиц через сервис «Самокат», придется заплатить не менее 129 рублей. За эту стоимость привезут десяток яиц первой категории. Отборные здесь стоят от 135 до 145 рублей. В супермаркете «Берег» одни из самых дорогих яиц. Десяток первой категории стоит 129,90 рублей. А отборные можно купить за 139,90 рублей. Эта сеть магазинов славилась самыми дешевыми яйцами в городе, но сейчас ценник на них не низкий. Десяток яиц первой категории здесь предлагают за 124,90 рубля. Стоимость яиц отборной категории в «Пятерочке» не уступает «Берегу» — 139,99 рублей. Но первая категория здесь дешевле — 119,99. Также в супермаркетах есть яйца второй категории за 99,99 рублей. Супермаркеты «Монетка» предлагают купить яйца первой категории поштучно за 10,9 рублей. Если взять десяток, получится 109,99 рублей. Десять штук в упаковке будут стоить дороже — 119,99 рублей. Вторую категория здесь покупать не выгодно, и так как десяток предлагают за 117,99 рублей. В супермаркетах «Чижик» яйца первой категории продают по одной из самых демократичных цен. Десять штук отдадут за 109 рублей. В сети магазинов «Перекресток» яйца второй категории продают по такой же цене, как в «Петерочке» — 99,99 рублей. Первая категория стоит от 104,99 до 111,99 рублей в зависимости от производителя. За десяток отборных придется заплатить от 119,99 до 129,99 рублей. Самые дешевые яйца продаются в супермаркетах «Лента». Вторая категория стоит 94,99 рублей, первая — 99,99 рублей, отборная — 114,99 и 119,99 рублей. Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском стоимость яиц выросли на 15%. Пермское УФАС проводит проверку из-за высоких цен.
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