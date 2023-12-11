11 декабря 2023

В тюменском микрорайоне построят школу и детский сад

© Служба новостей «URA.RU»
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Детский сад №348. Екатеринбург, детский сад, художественный класс, урок изо
Новые учреждения расположатся в границах улиц Октябрьская — Почтовая — Полевая Фото:

В Тюмени в районе Дома Обороны построят школу на 1500 мест и детский сад на 360 мест. Об этом сообщили в городской администрации. Новые учреждения расположатся в границах улиц Октябрьская — Почтовая — Полевая.

«Предусмотрено размещение объектов местного значения: общеобразовательной организации (школы) на 1500 мест и дошкольной образовательной организации (детского сада) на 360 мест с адресным описанием: в границах улиц Октябрьская-Почтовая-Полевая, площадью 33423 кв.м <…> с адресным описанием: в границах улиц Октябрьская-Почтовая-Полевая, площадью 16535 кв.м», — рассказали в мэрии. Отмечается, что разрешение на строительство школы в ЖК пока не выдавалось.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени возле ЖК «Симпл» также построят школу и детский сад. Проектирование и возведение учреждений запланировано на 2027—2029 годы.

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В Тюмени в районе Дома Обороны построят школу на 1500 мест и детский сад на 360 мест. Об этом сообщили в городской администрации. Новые учреждения расположатся в границах улиц Октябрьская — Почтовая — Полевая. «Предусмотрено размещение объектов местного значения: общеобразовательной организации (школы) на 1500 мест и дошкольной образовательной организации (детского сада) на 360 мест с адресным описанием: в границах улиц Октябрьская-Почтовая-Полевая, площадью 33423 кв.м <…> с адресным описанием: в границах улиц Октябрьская-Почтовая-Полевая, площадью 16535 кв.м», — рассказали в мэрии. Отмечается, что разрешение на строительство школы в ЖК пока не выдавалось. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени возле ЖК «Симпл» также построят школу и детский сад. Проектирование и возведение учреждений запланировано на 2027—2029 годы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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