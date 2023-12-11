В тюменском микрорайоне построят школу и детский сад

В Тюмени в районе Дома Обороны построят школу на 1500 мест и детский сад на 360 мест. Об этом сообщили в городской администрации. Новые учреждения расположатся в границах улиц Октябрьская — Почтовая — Полевая.
«Предусмотрено размещение объектов местного значения: общеобразовательной организации (школы) на 1500 мест и дошкольной образовательной организации (детского сада) на 360 мест с адресным описанием: в границах улиц Октябрьская-Почтовая-Полевая, площадью 33423 кв.м <…> с адресным описанием: в границах улиц Октябрьская-Почтовая-Полевая, площадью 16535 кв.м», — рассказали в мэрии. Отмечается, что разрешение на строительство школы в ЖК пока не выдавалось.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени возле ЖК «Симпл» также построят школу и детский сад. Проектирование и возведение учреждений запланировано на 2027—2029 годы.
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