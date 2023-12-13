Прокуратура занялась делом свердловчанки с диабетом после жалоб на минздрав

13 декабря 2023 в 14:34 Размер текста - 17 +

Прокуратура проверит все обстоятельства в сложившейся ситуации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Екатеринбургская прокуратура организовала проверку после публикации на сайте URA.RU истории местной жительницы Натальи Масалкиной с диабетом первого типа, которой свердловский минздрав отказал в инвалидности. Женщина пожаловалась на то, что вынуждена треть от своей зарплаты тратить на покупку «расходников» для инсулиновой помпы — 11 тысяч рублей в месяц. Масалкина уже много лет работает музыкантом в оркестре и получает всего 29 800 рублей. «Органами прокуратуры организована проверка по публикации СМИ. Проверка проводится на предмет соблюдения социальных прав жительницы Екатеринбурга», — заявили в ведомстве. Масалкиной в 2006 году врачи поставили диагноз — диабет первого типа. С возрастом болезнь стала прогрессировать, что привело к ухудшению качества жизни. Тогда женщина обратилась за помощью в областной минздрав. Но попытка не увенчалась успехом, так как Наталье отказали в бесплатной выдаче расходных материалов. Причиной отказа стало отсутствие инвалидности. Все дальнейшие попытки получить инвалидность также оказались безуспешными. В ноябре Масалкину вызвали в региональный СКР после жалоб на свердловский минздрав.

Екатеринбургская прокуратура организовала проверку после публикации на сайте URA.RU истории местной жительницы Натальи Масалкиной с диабетом первого типа, которой свердловский минздрав отказал в инвалидности. Женщина пожаловалась на то, что вынуждена треть от своей зарплаты тратить на покупку «расходников» для инсулиновой помпы — 11 тысяч рублей в месяц. Масалкина уже много лет работает музыкантом в оркестре и получает всего 29 800 рублей. «Органами прокуратуры организована проверка по публикации СМИ. Проверка проводится на предмет соблюдения социальных прав жительницы Екатеринбурга», — заявили в ведомстве. Масалкиной в 2006 году врачи поставили диагноз — диабет первого типа. С возрастом болезнь стала прогрессировать, что привело к ухудшению качества жизни. Тогда женщина обратилась за помощью в областной минздрав. Но попытка не увенчалась успехом, так как Наталье отказали в бесплатной выдаче расходных материалов. Причиной отказа стало отсутствие инвалидности. Все дальнейшие попытки получить инвалидность также оказались безуспешными. В ноябре Масалкину вызвали в региональный СКР после жалоб на свердловский минздрав.