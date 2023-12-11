В Челябинске осудили доцента вуза за взятки от студентов

Доцент «УралГУФК» Глебко получила срок в колонии за взятки от студентов

12 декабря 2023 в 13:47 Размер текста - 17 +

Суд назначил Татьяне Глебко наказание в виде срока в колонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Центральном райсуде Челябинска вынесли приговор заведующей одной из кафедр Уральского государственного университета физической культуры (УралГУФК) доценту Татьяне Глебко. Ее признали виновной в получении взяток от студентов и приговорили к четырем годам колонии. «Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в 300 тысяч рублей. Но наказание отсрочено до июня 2030 года — до достижения ее ребенком совершеннолетия», — сообщает издание 74.ru со ссылкой на пресс-службу райсуда. Глебко была задержана в начале февраля текущего года. Ее обвинили в получении взяток от студентов. За это она писала для них дипломные работы, помогала на экзаменах. Сращу после задержания доцент признала вину и пошла на сделку со следствием.

В Центральном райсуде Челябинска вынесли приговор заведующей одной из кафедр Уральского государственного университета физической культуры (УралГУФК) доценту Татьяне Глебко. Ее признали виновной в получении взяток от студентов и приговорили к четырем годам колонии. «Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в 300 тысяч рублей. Но наказание отсрочено до июня 2030 года — до достижения ее ребенком совершеннолетия», — сообщает издание 74.ru со ссылкой на пресс-службу райсуда. Глебко была задержана в начале февраля текущего года. Ее обвинили в получении взяток от студентов. За это она писала для них дипломные работы, помогала на экзаменах. Сращу после задержания доцент признала вину и пошла на сделку со следствием.