02 февраля 2023

Силовики задержали доцента челябинского вуза

© Служба новостей «URA.RU»
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Татьяну Глебко задержали по подозрению в получении взяток от студентов Фото:

В Челябинске силовики задержали заведующего одной из кафедр Уральского государственного университета физической культуры (УралГУФК) доцента Татьяну Глебко. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, ее обвиняют в получении взяток от студентов.

«Глебко брала деньги от студентов за написание дипломов. Также она на финансовой основе помогала им на экзаменах», — рассказал источник.

По данным URA.RU, Глебко уже признала вину и готова сотрудничать со следствием. В ее отношении возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок корреспондента не ответили.

Ранее были задержаны проректор Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ЮУрГГПУ) Павел Рябчук и замдиректора профессионально-педагогического института ЮУрГГПУ Антон Семченко. Их также обвиняют в получении взяток от студентов. Оба признали вину, и были отправлены под домашний арест на время следственных действий.

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В Челябинске силовики задержали заведующего одной из кафедр Уральского государственного университета физической культуры (УралГУФК) доцента Татьяну Глебко. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, ее обвиняют в получении взяток от студентов. «Глебко брала деньги от студентов за написание дипломов. Также она на финансовой основе помогала им на экзаменах», — рассказал источник. По данным URA.RU, Глебко уже признала вину и готова сотрудничать со следствием. В ее отношении возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок корреспондента не ответили. Ранее были задержаны проректор Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ЮУрГГПУ) Павел Рябчук и замдиректора профессионально-педагогического института ЮУрГГПУ Антон Семченко. Их также обвиняют в получении взяток от студентов. Оба признали вину, и были отправлены под домашний арест на время следственных действий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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