Силовики задержали доцента челябинского вуза

В Челябинске силовики задержали заведующего одной из кафедр Уральского государственного университета физической культуры (УралГУФК) доцента Татьяну Глебко. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, ее обвиняют в получении взяток от студентов.
«Глебко брала деньги от студентов за написание дипломов. Также она на финансовой основе помогала им на экзаменах», — рассказал источник.
По данным URA.RU, Глебко уже признала вину и готова сотрудничать со следствием. В ее отношении возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки».
URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок корреспондента не ответили.
Ранее были задержаны проректор Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ЮУрГГПУ) Павел Рябчук и замдиректора профессионально-педагогического института ЮУрГГПУ Антон Семченко. Их также обвиняют в получении взяток от студентов. Оба признали вину, и были отправлены под домашний арест на время следственных действий.
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