Доходы тюменских таксистов выросли в несколько раз

12 декабря 2023 в 14:18 Размер текста - 17 +

Тюменские таксисты зарабатывают за смену до 10 тыс. рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На фоне аномальных морозов, которые установились на территории Тюменской области, доходы местных таксистов выросли, как минимум, в три раза. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из таксопарков Тюмени. По его словам, это связано с тем, что в регионе значительно выросла средняя стоимость городских пассажироперевозок. «Из-за погоды в Тюмени резко вырос спрос на услуги такси. При этом, многие водители не смогли выйти на линию, потому что у них замерзли машины. Поэтому система динамического ценообразования, которая рассчитывает стоимость поездок у агрегатора „Яндекс.Go“, резко увеличила среднюю стоимость перевозок. Это привело к тому, что таксисты стали зарабатывать в два — три раза больше денег, чем обычные дни. „Сделать“ за смену 8 — 10 тыс. рублей в морозы — вполне реально», — пояснил собеседник агентства. Он добавил, что стоимость перевозок также выросла у городских «бомбил». «Частники, работающие без агрегаторов, тоже подняли цены на свои услуги. У таксистов, которые дежурят у городских вокзалов, цены также выросли в два — три раза», — отметил инсайдер URA.RU. В пресс-службу компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменскую область пришли аномальные морозы. Потепление в регионе ожидается после 14 декабря. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На фоне аномальных морозов, которые установились на территории Тюменской области, доходы местных таксистов выросли, как минимум, в три раза. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из таксопарков Тюмени. По его словам, это связано с тем, что в регионе значительно выросла средняя стоимость городских пассажироперевозок. «Из-за погоды в Тюмени резко вырос спрос на услуги такси. При этом, многие водители не смогли выйти на линию, потому что у них замерзли машины. Поэтому система динамического ценообразования, которая рассчитывает стоимость поездок у агрегатора „Яндекс.Go“, резко увеличила среднюю стоимость перевозок. Это привело к тому, что таксисты стали зарабатывать в два — три раза больше денег, чем обычные дни. „Сделать“ за смену 8 — 10 тыс. рублей в морозы — вполне реально», — пояснил собеседник агентства. Он добавил, что стоимость перевозок также выросла у городских «бомбил». «Частники, работающие без агрегаторов, тоже подняли цены на свои услуги. У таксистов, которые дежурят у городских вокзалов, цены также выросли в два — три раза», — отметил инсайдер URA.RU. В пресс-службу компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменскую область пришли аномальные морозы. Потепление в регионе ожидается после 14 декабря.