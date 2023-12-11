11 декабря 2023

Прокуратура требует пересчитать курганцам плату за отопление из-за порыва котла

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Новоуральска, Свердловская область, батарея, тепло
После аварии прокуратура требует пересчитать плату за отопления курганцам Фото:

Прокуратура Петуховского округа (Курганская область) провела проверку после аварии на центральной городской котельной. Ведомство вынесло предупреждение директору тепловой организации и настаивает на пересчете оплаты за отопление, поскольку температурный режим в домах не соответствовал нормам. Об этом информирует сайт областной прокуратуры.

«Прокуратура <…> организовала проведение проверки в связи с аварийной ситуацией на центральной котельной в г. Петухово <…> прокурор района внес директору МУП „Теплотранс“ представление об устранении нарушений закона, а также необходимости проведения перерасчета гражданам оплаты коммунальных услуг», — сообщили в ведомстве. Аварийная ситуация в городе возникла после порыва одного из котлов — в домах резко понизилась температура.

Прокурор выезжал на место аварии. Было установлено, что работники котельной устранили аварию и закачали воду в систему. В настоящее время ведется нагрев системы.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганском округе на центральной котельной в аномальные холода сломался котел. Работа котельной была остановлена, чтобы произвести ремонт. Горожане жаловались, что температура в домах упала до 15 градусов, что значительно меньше норматива.

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Прокуратура Петуховского округа (Курганская область) провела проверку после аварии на центральной городской котельной. Ведомство вынесло предупреждение директору тепловой организации и настаивает на пересчете оплаты за отопление, поскольку температурный режим в домах не соответствовал нормам. Об этом информирует сайт областной прокуратуры. «Прокуратура <…> организовала проведение проверки в связи с аварийной ситуацией на центральной котельной в г. Петухово <…> прокурор района внес директору МУП „Теплотранс“ представление об устранении нарушений закона, а также необходимости проведения перерасчета гражданам оплаты коммунальных услуг», — сообщили в ведомстве. Аварийная ситуация в городе возникла после порыва одного из котлов — в домах резко понизилась температура. Прокурор выезжал на место аварии. Было установлено, что работники котельной устранили аварию и закачали воду в систему. В настоящее время ведется нагрев системы. Ранее URA.RU сообщало, что в курганском округе на центральной котельной в аномальные холода сломался котел. Работа котельной была остановлена, чтобы произвести ремонт. Горожане жаловались, что температура в домах упала до 15 градусов, что значительно меньше норматива.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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