Прокуратура требует пересчитать курганцам плату за отопление из-за порыва котла

12 декабря 2023 в 14:22 Размер текста - 17 +

После аварии прокуратура требует пересчитать плату за отопления курганцам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Прокуратура Петуховского округа (Курганская область) провела проверку после аварии на центральной городской котельной. Ведомство вынесло предупреждение директору тепловой организации и настаивает на пересчете оплаты за отопление, поскольку температурный режим в домах не соответствовал нормам. Об этом информирует сайт областной прокуратуры. «Прокуратура <…> организовала проведение проверки в связи с аварийной ситуацией на центральной котельной в г. Петухово <…> прокурор района внес директору МУП „Теплотранс“ представление об устранении нарушений закона, а также необходимости проведения перерасчета гражданам оплаты коммунальных услуг», — сообщили в ведомстве. Аварийная ситуация в городе возникла после порыва одного из котлов — в домах резко понизилась температура. Прокурор выезжал на место аварии. Было установлено, что работники котельной устранили аварию и закачали воду в систему. В настоящее время ведется нагрев системы. Ранее URA.RU сообщало, что в курганском округе на центральной котельной в аномальные холода сломался котел. Работа котельной была остановлена, чтобы произвести ремонт. Горожане жаловались, что температура в домах упала до 15 градусов, что значительно меньше норматива.

Прокуратура Петуховского округа (Курганская область) провела проверку после аварии на центральной городской котельной. Ведомство вынесло предупреждение директору тепловой организации и настаивает на пересчете оплаты за отопление, поскольку температурный режим в домах не соответствовал нормам. Об этом информирует сайт областной прокуратуры. «Прокуратура <…> организовала проведение проверки в связи с аварийной ситуацией на центральной котельной в г. Петухово <…> прокурор района внес директору МУП „Теплотранс“ представление об устранении нарушений закона, а также необходимости проведения перерасчета гражданам оплаты коммунальных услуг», — сообщили в ведомстве. Аварийная ситуация в городе возникла после порыва одного из котлов — в домах резко понизилась температура. Прокурор выезжал на место аварии. Было установлено, что работники котельной устранили аварию и закачали воду в систему. В настоящее время ведется нагрев системы. Ранее URA.RU сообщало, что в курганском округе на центральной котельной в аномальные холода сломался котел. Работа котельной была остановлена, чтобы произвести ремонт. Горожане жаловались, что температура в домах упала до 15 градусов, что значительно меньше норматива.