Экс-глава Челябинска Давыдов судится с мэрией Чебаркуля за дом на берегу озера

Сергей Давыдов намерен административное здание реконструировать в спальный корпус с административными помещениями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-мэр Челябинска Сергей Давыдов судится с администрацией Чебаркуля за возможность реконструкции отеля «Лесное зодчество» на озере Еловое. Это следует из картотеки дел арбитражного суда региона.

«Индивидуальный предприниматель Сергей Давыдов обратился в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о признании незаконным отказа администрации Чебаркуля в приеме документов для предоставления услуги „Выдача разрешения на строительство“ в части внесения изменений в разрешение на строительство „Реконструкция административного корпуса в спальный корпус с административными помещениями“; об обязании администрации муниципального образования принять документы», — говорится в определении суда.

Реконструкция отеля «Лесное зодчество» ведется с 2017 года. Давыдов получил разрешение на строительство от мэрии Чебаркуля и впоследствии регулярно его продлял. Однако в июле 2023 года Главное управление лесами по Челябинской области в арбитражном суде оспорило разрешение, выданное Давыдову мэрией, поскольку отель находится на землях лесного фонда. В ноябре того же года уже департамент лесного хозяйства УрФО подал исковое заявление в отношении Главного управления лесами по Челябинской области.

Оба иска — департамента лесного хозяйства УрФО в отношении ГУ лесами по региону, и иск ГУ лесами в отношении мэрии Чебаркуля в настоящее время находятся в суде. Следующие заседания по обоим искам запланированы уже на январь 2024 года.

Несмотря на отсутствие окончательного судебного решения, в ноябре 2023 года администрация Чебаркуля отказалась продлять Давыдову разрешение на реконструкцию административного корпуса в спальный. В итоге Давыдов подал исковое заявление с целью принудить мэрию продлить разрешение до конца 2024 года.

Давыдов и его сын Сергей являются владельцами ООО «Глобус». Этой фирме принадлежат часть корпусов на озере Еловое. Чистая прибыль компании за 2022 год — 56 миллионов рублей. Площадь реконструируемого здания — 2 837 квадратных метров. Кадастровая стоимость спального корпуса на данный момент составляет 30 214 500 рублей.

Давыдов руководил Челябинском с мая 2010 года по декабрь 2014 года. После отставки привлекался к уголовной ответственности за крупные хищения из бюджета. Затем обвинение переквалифицировали на ч.1 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий), Давыдов погасил ущерб, выплатил штраф, и дело было закрыто.

По телефону, который имеется в распоряжении URA.RU, Давыдов не отвечает. В пресс-службу мэрии Чебаркуля URA.RU направило запрос, ответ на который на момент публикации не поступил.